OGLASIO SE DIREKTOR KLINIKE ZA PULMOLOGIJU, EVO KAKVO JE DAČIĆEVO TRENUTNO STANJE Odrađena dodatna ispitivanja, ovo su najnovije informacije
Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se lekar zadužen za njegovo lečenje - pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.
On je u razgovoru za Kurir otkrio da su lekari zbog stabilizacije stanja sada u mogućnosti da obave dodatne analize u cilju što bržeg oporavka lidera SPS-a.
. Njegovo stanje je nepromenjeno, stabilno. Sada smo dobili priliku, zbog stabilizacije njegovog stanja, da sprovedemo još dopunskih dijagnostičkih testova. To je sve što u ovom momentu mogu da vam kažem - rekao je on.
Kako je istakao, u vezi sa sledećim obraćanjem javnost će biti blagovremeno obaveštena.
Ivica Dačić je smešten na poluintenzivnu negu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije.