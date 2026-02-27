Slušaj vest

Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se lekar zadužen za njegovo lečenje - pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.

On je u razgovoru za Kurir otkrio da su lekari zbog stabilizacije stanja sada u mogućnosti da obave dodatne analize u cilju što bržeg oporavka lidera SPS-a.

. Njegovo stanje je nepromenjeno, stabilno. Sada smo dobili priliku, zbog stabilizacije njegovog stanja, da sprovedemo još dopunskih dijagnostičkih testova. To je sve što u ovom momentu mogu da vam kažem - rekao je on.

Kako je istakao, u vezi sa sledećim obraćanjem javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Izjava doktora o stanju Ivice Dačića Izvor: Kurir