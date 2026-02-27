Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv bivše pomoćnice direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca Danijele Maletić zbog sumnje da je u toku 2025. godine neovlašćeno, odavala podatke sa oznakom "poverljivo".

- Ona se sumnjiči da je nepozvanom licu saopštila podatke do kojih je došla u svojstvu pomoćnika direktora Uprave, koji podaci prema Zakonu o tajnosti podataka predstavljaju tajne podatke sa oznakom tajnosti “POVERLJIVO“, a u čemu joj je pomogla drugookrivljena Milunka S., zaposlena u jednoj banci - navodi se u saopštenju i dodaje da se optužnim predlogom Danijela M. se tereti za krivično delo iz člana 98 stav 1 Zakona o tajnosti podataka, a Milunka S. za isto krivično delo izvršeno pomaganjem.

Tužilaštvo je u optužnom aktu sudu predložilo da obe okrivljene oglasi krivim i osudi na kaznu zatvora od po 10 meseci, kao i da ih obaveže da tužilaštvu isplate troškove krivičnog postupka.

Kako se navodi, postoji opravdana sumnja da je Danijela M. tajne podatke dobijene od pomenute banke, a koji predstavljaju bankarsku tajnu i to detaljne podatke o prometu po računu investicionih fondova iz kojih se mogu utvrditi investitori i visina njihovih uloga i to za alternativni investicioni fond sa javnom ponudom koji nema svojstvo pravnog lica, za period od dana otvaranja računa 30. novembra 2023. godine do dana dostavljanja podataka 25. februara 2025. godine, saopštila i predala licu koje nema ovlašćenje za pristup navedenim podacima - NN novinaru nedeljnika “Radar“.