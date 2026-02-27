Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov uputio je reči podrške ministru unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačiću.

Lavrov se oglasio povodom lošeg zdravstvenog stanja Ivice Dačića i poručuo mu da će mu u teškim trenucima neiscrpna energija i duhovna snaga pomoći da prevaziđe bolest.

''Uveren sam da će Vam u teškim trenucima neiscrpna energija i duhovna snaga pomoći da prevaziđete bolest, da se vratite u redove pravih patriota svoje zemlje i da ćemo nastaviti da radimo zajedno za dobrobit naših zemalja. Vaš doprinos je teško proceniti'', poručio je Lavrov u pismu podrške.

Podsetimo, Ivica Dačić (60) je u sredu hitno smešten u bolnicu i priključen na aparate. Prema poslednjim informacijama, zdravstveno stanje Dačića je nepromenjeno i za sada je stabilno, izjavio je pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević. On je dodao da se sprovode dopunski dijagnostički testovi.

