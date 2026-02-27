Slušaj vest

Jedan od ideologa blokadera Dragan Bjelogrlić napao je tiktokera Aleksandra Šulca zvanog Lepi u jednom kafiću, a tužilaštvo je izdalo prekršajni nalog zbog "uznemiravanja Bjelogrlića" i naložilo da mu se daju podaci počinioca kako bi podneo privatnu tužbu za "neovlašćeno snimanje".

Blokaderima je očigledno dozvoljeno da proganjaju, čak i napadaju građane po ulicama, snimaju ih, proteruju novinare iz kafića, zvižde im dok sede u restoranima, idu na kućne adrese žena i - nikom ništa?!

Da li su za naše tužilaštvo blokaderi "građani prvog reda" koji imaju sva građanska prava i ne smeju biti "uznemiravani i neovlašćeno snimani", dok sav ostali narod predstavlja "građane drugog reda" koje je dozvoljeno proganjati, snimati, ići im na kućne adrese gde im žive deca?!

Dvostruki aršini tužilaštva Izvor: Kurir

Podsetimo, potpisinik opozicionog Proglasa Dragan Bjelogrlić nasrnuo je na poznatog tiktokera, koji je objavio video na kojem se jasno vidi da je glumac nasrnuo na njega i pokušao da mu otme telefon iz ruke i to sve usred jednog kafića.

Napad Bjelogrlića na TikTokera Izvor: Kurir