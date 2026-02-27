Slušaj vest

Jedan od ideologa blokadera Dragan Bjelogrlić napao je tiktokera Aleksandra Šulca zvanog Lepi u jednom kafiću, a tužilaštvo je izdalo prekršajni nalog zbog "uznemiravanja Bjelogrlića" i naložilo da mu se daju podaci počinioca kako bi podneo privatnu tužbu za "neovlašćeno snimanje".

Blokaderima je očigledno dozvoljeno da proganjaju, čak i napadaju građane po ulicama, snimaju ih, proteruju novinare iz kafića, zvižde im dok sede u restoranima, idu na kućne adrese žena i - nikom ništa?!

Da li su za naše tužilaštvo blokaderi "građani prvog reda" koji imaju sva građanska prava i ne smeju biti "uznemiravani i neovlašćeno snimani", dok sav ostali narod predstavlja "građane drugog reda" koje je dozvoljeno proganjati, snimati, ići im na kućne adrese gde im žive deca?!

Dvostruki aršini tužilaštva  Izvor: Kurir

Podsetimo,  potpisinik opozicionog Proglasa Dragan Bjelogrlić nasrnuo je na poznatog tiktokera, koji je objavio video na kojem se jasno vidi da je glumac nasrnuo na njega i pokušao da mu otme telefon iz ruke i to sve usred jednog kafića.

Napad Bjelogrlića na TikTokera Izvor: Kurir

To nije bio prvi put da Bjelogrlić nasrće na druge ljude, a više puta je izazivao različite incidente.

Ne propustitePolitikaSRAMNA RELATIVIZACIJA PLANA ZA UBISTVO VUČIĆA Čekajući da ih pomete metla novog menadžmenta, blokaderski mediji ne kriju mržnju: Pretnja smrću za njih je NIŠTA!
Aleksnadar Vučić Hapšenje.jpg
Politika"NEMOJ NJU METAK DA POGODI..." Blokaderi sad prete smrću i gradonačelnici Loznice samo zato što je osudila plan atentata na predsednika Vučića - DOKLE VIŠE?!
LOZNICA - Dragana Lukić Foto T.Ilić.JPG
Politika"PROPUSTILA SAM OŠTRU REAKCIJU CRTA NA DIREKTNE POZIVE NA NASILJE TOKOM IZBORNOG DANA": Brnabić reagovala na pretnje blokadera Dejana Ilića
Ana Brnabić Skupština Srbije Narodna skupština (2).jpeg
Politika"STUDENTSKA LISTA" U BORU SU, U STVARI, ĐILAS I ALEKSIĆ! Poslanica Živković potvrdila: Članovi NPS i SSP vređaju najstrašnije svakog ko nije na toj listi
djilas-aleksic.jpg