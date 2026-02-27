DVOSTRUKI ARŠINI TUŽILAŠTVA - BLOKADERIMA SVE DOZVOLJENO! Izdali prekršajni nalog zbog "uznemiravanja Bjelogrlića" - a on napao tiktokera?! (VIDEO)
Jedan od ideologa blokadera Dragan Bjelogrlić napao je tiktokera Aleksandra Šulca zvanog Lepi u jednom kafiću, a tužilaštvo je izdalo prekršajni nalog zbog "uznemiravanja Bjelogrlića" i naložilo da mu se daju podaci počinioca kako bi podneo privatnu tužbu za "neovlašćeno snimanje".
Blokaderima je očigledno dozvoljeno da proganjaju, čak i napadaju građane po ulicama, snimaju ih, proteruju novinare iz kafića, zvižde im dok sede u restoranima, idu na kućne adrese žena i - nikom ništa?!
Da li su za naše tužilaštvo blokaderi "građani prvog reda" koji imaju sva građanska prava i ne smeju biti "uznemiravani i neovlašćeno snimani", dok sav ostali narod predstavlja "građane drugog reda" koje je dozvoljeno proganjati, snimati, ići im na kućne adrese gde im žive deca?!
Podsetimo, potpisinik opozicionog Proglasa Dragan Bjelogrlić nasrnuo je na poznatog tiktokera, koji je objavio video na kojem se jasno vidi da je glumac nasrnuo na njega i pokušao da mu otme telefon iz ruke i to sve usred jednog kafića.
To nije bio prvi put da Bjelogrlić nasrće na druge ljude, a više puta je izazivao različite incidente.