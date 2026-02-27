SKANDAL NA SEDNICI VST: Dolovac vređa integritet i dostojanstvo svih tužilaca, poraz svojih kandidata opravdava prebacivanjem odgovornosti na BIA?!
Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac pokušala je danas na sednici Visokog saveta tužilaštva da opravda totalni poraz svojih favorizovanih kandidata na tužilačkim izborima za članove tog Saveta i to prebacivanjem odgovornosti za njihov neuspeh na Bezbednosno-informativnu agenciju.
Dolovac je, prema rečima sagovornika Kurira, tokom sednice iznela niz neosnovanih optužbi u vezi BIA, navodeći kako joj je "glavna javna tužiteljka Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu Miljana Dončić pre dva dana u telefonskom razgovoru potvrdila da je bila na razgovoru u BIA", istovremeno ne iznoseći detalje tog razgovora.
- Dolovac sada praveći se nevešta, tvrdi da su navodni "pritisci" bezbednosne agencije na tužioce vršeni "mimo njenog znanja“, dok zaboravlja činjenicu da je i ona sama neposredno pred navodni sastanak u BIA, održala sastanak sa svim glavnim Apelacionim tužiocima sa temom ne znamo kojom - objašnjava sagovornik iz srpskog pravosuđa.
Na kraju svog izlaganja Dolovac je čak, kako dodaje, zapretila krivičnim prijavama ukoliko se "pokaže da u tim radnjama postoje elementi krivične odgovornosti", što je, kako dodaje, neverovatno.
- Kad njeni kandidati gube izbore ona se seti da preti, peaveći se da radi svoj posao! Međutim, poznato je da je svaki bilo spoljni uticaj na javne tužioce i javno tužilaštvo zabranjen zakonom, i da ukoliko ih je bilo - oni su to sami morali da prijave Visokom savetu tužilaštva ili Povereniku za samostalnost - navodi sagovornik.
Naknadnom prijavom lažnih uticaja nakon poraznih rezultata na izborima, kako objašnjava, Dolovac i njoj bliski ljudi sada bukvalno ismevaju integritet i dostojnost javnih tužilaca u Srbiji tvrdnjama da je neko na njih uticao kako da glasaju.
- Istovremeno, javnost i dalje ostaje uskraćena za odgovore o njenim sopstvenim tajnim aktivnostima i manipulacijama u javnom tužilaštvu - navodi.
Tokom protekla dva meseca, prema rečima upućenih, Dolovac i predsednik VST Branko Stamenković činili su sve nameri da se izvrši pritisak na državu Srbiju kako bi odustala od ustavajanja novog seta pravosudnih zakona kojima se u velikoj meri upravo njoj oduzima apsolutna moć, ali im to nije pošlo za rukom.