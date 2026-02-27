Slušaj vest

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac pokušala je danas na sednici Visokog saveta tužilaštva da opravda totalni poraz svojih favorizovanih kandidata na tužilačkim izborima za članove tog Saveta i to prebacivanjem odgovornosti za njihov neuspeh na Bezbednosno-informativnu agenciju.

Dolovac je, prema rečima sagovornika Kurira, tokom sednice iznela niz neosnovanih optužbi u vezi BIA, navodeći kako joj je "glavna javna tužiteljka Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu Miljana Dončić pre dva dana u telefonskom razgovoru potvrdila da je bila na razgovoru u BIA", istovremeno ne iznoseći detalje tog razgovora.

- Dolovac sada praveći se nevešta, tvrdi da su navodni "pritisci" bezbednosne agencije na tužioce vršeni "mimo njenog znanja“, dok zaboravlja činjenicu da je i ona sama neposredno pred navodni sastanak u BIA, održala sastanak sa svim glavnim Apelacionim tužiocima sa temom ne znamo kojom - objašnjava sagovornik iz srpskog pravosuđa.

Na kraju svog izlaganja Dolovac je čak, kako dodaje, zapretila krivičnim prijavama ukoliko se "pokaže da u tim radnjama postoje elementi krivične odgovornosti", što je, kako dodaje, neverovatno.

- Kad njeni kandidati gube izbore ona se seti da preti, peaveći se da radi svoj posao! Međutim, poznato je da je svaki bilo spoljni uticaj na javne tužioce i javno tužilaštvo zabranjen zakonom, i da ukoliko ih je bilo - oni su to sami morali da prijave Visokom savetu tužilaštva ili Povereniku za samostalnost - navodi sagovornik.

Naknadnom prijavom lažnih uticaja nakon poraznih rezultata na izborima, kako objašnjava, Dolovac i njoj bliski ljudi sada bukvalno ismevaju integritet i dostojnost javnih tužilaca u Srbiji tvrdnjama da je neko na njih uticao kako da glasaju.

- Istovremeno, javnost i dalje ostaje uskraćena za odgovore o njenim sopstvenim tajnim aktivnostima i manipulacijama u javnom tužilaštvu - navodi.