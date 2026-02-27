Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić po povratku iz Kazahstana je posetio potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića u Kliničkom centru Srbije, gde je Dačić hospitalizovan zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja i upale pluća.

Vučić u poseti Dačiću u Kliničkom centru Srbije

Predsednik Vučić nalazio se u Kliničkom centru Srbije zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, kao i pomoćnikom direktora za pulmologiju Spasojem Popevićem, koji je zadužen za lečenje ministra Dačića.

Predsednik Vučić dao je kratku izjavu za medije.

- Ja mislim da su mu ti parametri, koliko sam ja razumeo, nešto bolji, ali suviše je rano - rekao je Vučić, na šta se nadovezao Spasoje Popević, koji je otkrio u kakvom je ministar Dačić stanju.

Foto: Kurir

- On je na mehaničkoj ventilaciji 48 sati. To je suviše rano za bilo kakve prognoze. Njegovo stanje je trenutno stabilno - rekao je Popević.

Dodao je da će imati neke informacije otprilike za 48 sati.

- Borimo se i radimo sve što je u našoj moći, i više od toga i nadamo se najboljem, ali držimo se dokaza. Ovo je medicina bazirana na dokazima, nešto jeste stabilizovan, ali ima ovde još mnogo toga da se radi i, ponavljam, suviše je rano za bilo kakve prognoze - zaključio je Popević.

Podsetimo, povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, ranije danas se oglasio lekar zadužen za njegovo lečenje - pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.

On je u razgovoru za Kurir otkrio da su lekari zbog stabilizacije stanja sada u mogućnosti da obave dodatne analize u cilju što bržeg oporavka lidera SPS-a.

- Njegovo stanje je nepromenjeno, stabilno. Sada smo dobili priliku, zbog stabilizacije njegovog stanja, da sprovedemo još dopunskih dijagnostičkih testova. To je sve što u ovom momentu mogu da vam kažem - rekao je on.

Kako je istakao doktor, u vezi sa sledećim obraćanjem javnost će biti blagovremeno obaveštena.