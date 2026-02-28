"ODBRANILI SMO DRŽAVU" Vučić poslao moćnu poruku: Sada je vreme da još jače radimo i razvijamo svaki deo Srbije
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i poslao snažnu poruku građanima.
- Odbranili smo državu, sada je vreme da još jače radimo i razvijamo svaki deo Srbije - poručio je predsednik.
Podsetimo, Vučić je juče završio dvodnevnu posetu Kazahstanu, a na aerodromu u Astani ispratio ga je predsednik Vlade Republike Kazahstan Olžas Bektenov.
Predsednik Vučić se tokom posete sastao sa predsednikom Kazahstana Kasimom-Žomartom Tokajevim, kao i sa premijerom Bektenovim. Vučiću je u predsedničkoj palati "Akorda" u Astani priređen svečani doček uz najviše državne počasti, a predsednik Kasim-Žomart Tokajev uručio mu je Orden zlatnog orla, najviše državno odlikovanje Kazahstana.
Tokajev je u čast Vučića priredio svečani ručak, a dvojica predsednika su učestvovala i na plenarnom sastanku delegacija Srbije i Kazahstana.
Srbija i Kazahstan danas su razmenili deset potpisanih bilateralnih dokumenata o saradnji.
Predsednik Vučić je u društvu predsednika Vlade Kazahstana Olžasa Bektenova obišao i vojnu izložbu u okviru fabrike Beskaru, kao i Međunarodni finansijski centar i Međunarodni centar za veštačku inteligenciju koji se nalaze u kompleksu nekadašnjeg Ekspa 2017.