Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić danas je, nakon što je počeo napad Izraela na Iran, pozvao državljane Srbije u Izraelu da prate uputstva Ministarstva spoljnih poslova Srbije, kao i Ambasade Srbije u Tel Avivu.

Nikolić je rekao da su Ministarstvo i Ambasada jedini nadležni da daju uputstva i sugestije i da su već toliko puta dokazali najprofesionalniji i najsusretljiviji duh tokom prethodne dve i po godine.

Prema njegovim rečima, u Izraelu je prisutna napetost, a zabrinutost na neuralgičnom nivou trajala je već neko vreme i sada se čeka razvoj događaja.

Nikolić je naveo da su se širom Izraela oglasile sirene upozorenja, a da izraelski eksperti za bezbednost navode da se ovog puta napad desio tokom dnevne svetlosti, što se umnogome razlikuje od svega što se do sada dešavalo.

Sirene u Haifi na severu Izraela, ljudi beže u skloništa posle vesti da je Iran pokrenuo kontranapad lansiranjem raketa na Izrael.

Dodao je da je komanda odbrane Izraela ažurirala uputstva, prema kojima bi trebalo da se bude u blizini opremljenih standardizovanih zaštitnih soba, odnosno skloništa.

- Zabranjeno je okupljanje građana, dozvoljen odlazak samo na radna mesta koja su neophodna, a zabranjeno je i pohađanje škola do daljnjeg. Vazdušni prostor je u potpunosti zatvoren, a kako je danas subota, odnosno šabat i neradni dan, podrazumeva se da su otkazane sve manifestacije u oblasti kulture, umetnosti i sporta - preneo je Nikolić.