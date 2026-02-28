Slušaj vest

U svom obraćanju ambasadorima, predsednik Tasulas poručio je da je u aktuelnim geopolitičkim okolnostima neophodno rukovoditi se doslednim poštovanjem međunarodnog prava, uz jačanje dijaloga i diplomatije. U tom kontekstu, podvukao je da će Grčka nastaviti da deluje kao pouzdan partner i faktor stabilnosti, zalažući se za mir, bezbednost i saradnju, kako u regionu, tako i šire.

Prijemu su prisustvovali i premijer Grčke Kirjakos Micotakis i zamenici ministra spoljnih poslova Aleksandra Papadopulu i Haris Teoharis.

Ovom prilikom, ambasador Nedeljković je razmenio mišljenja sa predsednikom Tasulasom i premijerom Micotakisom o ključnim aspektima odnosa Srbije i Grčke, uz osvrt na predstojeće zajedničke aktivnosti usmerene na dalje produbljivanje našeg strateškog partnerstva i sveukupne saradnje.

