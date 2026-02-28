Slušaj vest

Opoziciona poslanica Irena Živković javno je prozvala urednika Slobodana Georgieva da je cenzor na N1 i objasnila da je njegovom voljom blokirana na toj televiziji od kad je izašla iz Stranke slobode i pravde koju vodi Dragan Đilas.

- Kontrolisanoj opoziciji u Boru koja sebe zove studentskom listom ovih dana kreću da stižu tužbe i to ne samo od mene. Njima je politika da blate i razvlače lažima nečije porodice?! Neće moći! A Vi gospodine Slobodane Georgievu, nakon što ste me blokirali na N1 čim sam izašla iz SSP, sada se mnome bavite i u raznoraznim podkastima? Hvala i Vama i Draganu što sam vam toliko bitna. Uje*ali ste borsku opoziciju, koja je većina htela ujedinjenje, još gore nego prošli put, ali gledaćemo da izvučemo stvar jer ovde je vlast nikad slabija - napisala je Živković na Iksu.

Prozvani Georgiev se javio da joj kaže da je bila u prilogu pre nekoliko dana, a onda je Irena Živković otkrila još neke stvari o cenzurisanju na N1.

- Hahaha, bila sam par sekundi jer sam se srela sa Kaćom na stepeništu, pa bilo bezveze da pobegne žena. Može se proveriti da sam bila dva put nedeljno dok sam bila u SSPi da sam od tad do ovih par sekundi prekjuče zabranjena. To su mi u početku i same novinarke govorile, izvinite nismo znali da više niste SSP ništa onda, ne pravi se blesav - odgovorila mu je ona i na kraju završila prepirku ovim rečima:

