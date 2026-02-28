Slušaj vest

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac čiji su kandidati izgubili izbore za Visoki savet tužilaštva, a ona garantovanu fotelju za još šest godina vladavine, prema rečima sagovornika iz vrha pravosuđa, čini sve da ospori legitimnost tužilačkih izbora praveći nepostojeću aferu sa BIA i ugrožavajući integritet i dostojanstvo javnih tužilaca.

Dolovac je, kako otkriva, na dan izbora telefonom zvala i šeficu kragujevačke apelacije Miljanu Dončić, koja je od danas u penziji, pa joj je ne znajući da je na spikerfonu i da je sluša više ljudi, povišenim tonom zamerala kako je i zašto drugi kandidat za VST na nivou viših javnih tužilaštava Nikola Uskoković dobio 29 glasova u njenoj apelaciji, a njen favorizovani kandidat Boris Majlat samo 18.

- Ovaj razgovor je preko spikerfona slušalo još nekoliko zaposlenih iz kragujevačkog apelacionog tužilaštva, koji svedoče o njegovoj neprijatnosti - otkriva sagovornik.

Kako dodaje, Dolovac je tražila od pojedinih tužilaca da antidatiraju i sastavljaju beleške o izmišljenim kontaktima sa službenicima BIA u cilju montiranja nepostojeće afere sve uz pomoć tajkunskih medija.

- Pored toga, iz osvete zbog "podbacivanja" kragujevačke apelacije na izborima, Dolovac je zapretila da će im za novog šefa iz osvete postaviti jedno od dvoje bliskih saradnika - ili Tanju Vukičević, članicu VST kojoj majdat ističe u aprilu, ili gubitnika izbora Borisa Majlata - otkriva šta se dešava posle poraza kandidata Zagorke Dolivac na tužilačkim izborima.

Foto: Beta Milan Obradovic

Dolovac je, kako navodi, "upregla sve svoje snage ne bi li se održala i dalje na poziciji", pa je u cilju osporavanja rezultata izbora ne samo pretila, već je dan nakon tužilačkih izbora koji su održani u sredu 25. februara redom zvala tužioce po Kragujevcu kako bi obezbedila potpisnike prigovora na izbore - a među njima se istakao jedan tužilac - Miodrag Surla.

- Surla je potpisao neosnovani prigovor, kojim mu je očigledno izdikritala Dolovac, a kojim je osporavao legitimitet Izborne komisije VST i navodio tvrdnje o prethodnom uticaju na tužioce, a koji prigovor su dalje prepisale i prigovaračice Dušica Jelić i Jelena Sučević. Da bi pojasnio svoje besmislice iz prigovora, Surla je juče telefonski uključen uživo u sednicu VST, pa je odgovarajući na pitanja članova Saveta priznao da o navodnom uticaju odnosno o "pozivanju tužilaca u BIA" nema neposredna saznjanja već samo od kolega - dodaje šta se dešavalo prethodnih dana.

Istovremeno je Surla, kako dodaje, tri puta tokom tog razgovora pozvao Dolovac koja je kao član Saveta sednicu pratila putem video veze da ona o tome posvedoči, nakon čega ga je Dolovac u "live" prenosu pohvalila za lojalnost.

- Jasno je svakom ko je ispratio sednicu VST da Dolovac stoji i iza prigovora i iza izmišljenih tvrdnji o uticaju na tužioce - sve u cilju podmetanja afere "uticaj BIA na glasanje tužilaca" - kao da su tužioci imbecili bez integriteta i dostojanstva pa da im drugi državni organ može narediti bilo šta, a da oni o tome ćute - navodi sagovornik iz pravosuđa i zaključuje da je ovo "sramno podmetanje sramoti tužilačku organizaciju, a upereno je na jedan cilj Zagorke Dolovac - njenu novu fotelju za još šest godina".

On podseća i na pritiske koje je Dolovac 2020. godine pred prethodne izbore za Državno veće tužilaca, koje je preimenovno u VST nakon ustavnih amandmana, vršila na tužioce s nalogom kako da glasaju za njene kandidate, a o čemu svedoče i saopštenja i upozorenja Udruženja tužilaca Srbije iz okrobra te godine.