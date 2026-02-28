Slušaj vest

Vučić je više puta rekao da će rat početi, i sada kaže da je imao deo informacija koje nisu dolazile iz SAD ili Irana, već od jedne treće zemlje.

- Kada sam to nagovestio, i kada sam o tome govorio, ja ne mogu o tome da govorim kao analitičar, ja moram da govorim precizno i ozbiljno. Nije bilo neočekivano. Nekoliko stvari koje su važne za građane Srbije. Ne mislim da je počeo treći svetski rat, i ne mislim da uprkos borbi da se Iran suprotstavi napadačima ima velike šanse da odbrani zemlju i teritoriju. Kao što ne mislim da će se ovo završiti posle jednog dana - rekao je on.

Dodaje da je ovo dugo organizovano i spremano, i da je velika sila dovedena u Persijski zaliv.

1/9 Vidi galeriju Američko i izraelsko bombardovanje Irana i Teherana Foto: Noor Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot, Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Ne verujem da je Tramp oduševljen Rezom Pahlavijem, već on želi bivšeg gradonačelnika Teherana, neku vrstu iranske Delsi Rodrigez. Poslušnog piuna koji će raditi sve što se kaže. Ovo je novo doba, pre nekoliko dana niste mogli da zamislite da će Venecuela postati marioneta SAD. Političke posledice će biti ogromne na Zaliv i na ceo svet. Okretanje Irana ka Americi znači da SAD dobija u teritorijalnom smislu dominantnu poziciju kakvu je i imala, da pokazuje zube i želi da pokaže ko je dominantan u svetu - kazao je Vučić.

Mi moramo sačuvati mir, rekao je predsednik, i dodao da moramo da nastavimo da naoružavamo svoju zemlju.

- Desetine iranskih projektila su presretnute iznad Emirata, poginuo je jedan civil. Nije samo gađanje u toku vojnih ciljeva, već ide iznad centara gradova. Ne mislim da će biti previše snage u budućnosti, glavna borba će se voditi oko promene vlasti. Podsetiću vas, kao i u Srbiji, lagali su da je u pitanju humanitarna katastrofa. Glavna im je bila smena vlasti u Beogradu, kao i odvajanje 14 odsto naše teritorije - dodao je on.

Kaže da bi smena vlasti u Teheranu dovela do pada uticaja zalivskih kraljevina, dok bi Iran izbio na prvo mesto na Zapadu.

- Ali Iran bi time izgubio nezavisnost. Dakle, ide se na rušenje Hamneija u potpunosti, ide se na skidanje glave poglavaru Iranskom, i zatim uspostavljanje ekonomske računice koja će ići na ruku najmoćnijoj sili sveta. Time Tramp ostvaruje svoje ciljeve, ne uvek na način na koji je govorio. Naravno, sve sile koje su govorile da su velike pokazuju da su nedovoljno jake. Mislim i da sam saznao definitivno razloge ruskog povlačenja sa KiM, ali ne mogu o tome javno da govorim - rekao je predsednik.

Foto: Petar Aleksić

Mi moramo sa SAD da vodimo strateški dijalog, kazao je Vučić, zapitao ko je taj Bog koji ima prava da govori ko šta sme da radi.

- Ovo neće biti uobičajena priča od jednog ili dva dana. Trajaće mnogo duže, mislim da će imati dalekosežne posledice na svetsku političku scenu. Time se sužava i smanjuje manevarski prostor i za Kinu, a Rusija posle gubitka uticaja u Siriji, Nikaragvi, Venecueli, Jermeniji, Azerbejdžanu, gubi još jednog prijatelja. Situacija na svetskom nebu postaje mnogo jasnija. U skladu sa tim mi moramo da razumemo poruke silnih i da čuvamo svoju slobodu i nezavisnost, našu decu, naše majke da ne brinu hoće li im deca završiti u ratovima, ali i da jačamo naše odbrambene potencijale - kazao je on.

Vučić ističe da će uskoro, u narednih dva ili tri meseca obavestiti javnost o nabavci najmoćnijih PVO sistema, kakve nismo ni sanjali da ćemo imati.

Govorio je o skoku cena nafte, i rekao je da ćemo svakako imati više cene crnog zlata.

- Opazio sam u hrvatskoj štampi da pišu kako ću ja poludeti pošto će oni imati dve vojne vežbe. Kao da je to protiv mene upereno. Ne, to je upereno protiv Srbije, ja sam potpuno racionalan, apsolutno miran i smiren. Takav sam uvek kada je situacija teška i kada je neophodno da racionalno reagujete. Kada govorimo o Hrvatskoj, to je zemlja koja nam ne isporučuje okrivljene za najteža dela, terorizam i udar na državni poredak. Dakle, to pokazuje da su neprijateljski nastrojeni prema nama - dodaje on.

Predsednik je rekao da hrvatska ima jaku armiju, i da se Priština i Tirana ozbiljno naoružavaju.

- Videli ste ministra Maćedoncija, on je rekao da je Priština postala snažnija od svih u regionu, ne računajući Srbiju, pošto on misli da smo mi različite zemlje. Ali je morao da oda priznanje. Srbija snažno napreduje, razvija se. Mi imamo višeslojnu odbranu, i bićemo toliko snažni da bilo čiji udar, svakoga pa i najmoćnijeg na svetu bi skupo koštao, ali ja nikada neću dovesti našu zemlju da nas neki napadne - kazao je Vučić.

Dodaje da nije samo izgradnja zemlje deo plana 2030-2035, već i očuvanje mira, ističući da jutros nije otišao na stranački sastanak da bi radio na planu.

Foto: BoBa Nikolić

- Pre svega obrazovanje. Fatalnu grešku smo napravili prošle godine, i moramo naučiti lekciju iz svojih grešaka. Strašne smo greške napravili, razorili smo i decu i obrazovni sistem, i moraćemo mnogo više i uspešnije da radimo. To nije pitanje dužine trajanja časova, već tektonskih promena. Hoćemo li imati fakultete za veštačku inteligenciju, moramo spremati decu za robotiku i superkompjutere, a ne da nam se život svodi na protest protiv akvarijuma. Pitate se da li je moguće da se tako nešto dešava - kazao je on.

Podseća i da Merc govori Nemcima, bez obzira da li im se to dopada ili ne, da će morati da rade više.

- Lepo se živi u današnjoj Evropi, u jednom dobrom delu Srbije, plate na Vračaru i Starom gradu su 1600 evra prosečne. Druga je stvar što mi to nikada ne želimo da priznamo, bez ozbiljnog truda i rada ne možemo ništa. Ne možemo samo nabrajati šta ćemo da izgradimo, već se mora napraviti suštinska vrednosna i duhovna baza da biste mogli da menjate zemlju u narednom periodu - naglasio je Vučić.

O stanju Ivice Dačića, kaže da je i dalje zabrinut i da veruje da će biti bolje.

- On je sve vreme intubiran, bez svesti je, ali je manja potreba bila jutros za aparatom. Ako je bilo potrebno 65 odsto, sada je 50 odsto. Ali tu su komplikacije zbog pridruženih bolesti, svaka prognoza je nepotrebna i suvišna. Lekari rade sve što mogu - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da se ljudi koji se raduju tuđoj nesreći duboko nesrećni ljudi.

- Sve što rade rade protiv sebe. Naravno da je to odvratno svakom pristojnom čoveku. To je rezultat kampanje satanizacije koja se dugo vodi, ali ljudi u Srbiji dobro razumeju sve. Ja svima želim dobro zdravlje, a kada bismo govorili sve što znamo i što možemo da koristimo, ali bolje da ništa o tome ne govorim - naglasio je predsednik.

On ističe da je "poljoprivrednike" koji blokiraju narod izbacio iz Mrčajevaca pošto su tamo napravili haos.

Foto: Marko Karović

- Samo su se tukli i lomili, i privrednici iz tog mesta su zajedno sa narodom učestvovali u proterivanju njihovom. U Kraljevu, mogu razni neodgovorni ljudi da postoje, ali političari poput Aleksića, znaju da ja ne mogu da izmislim da su ta lica govorila o tome da hoće da kolju moje dete. Neću da pričam o sebi i svemu drugom. Vi podržavate to i govorite da su divni ljudi i žrtve režima oni koji hoće da kolju nevinu decu. Da li biste ikada podržali nekoga ko hoće da kolje nevino dete - zapitao je predsednik.

Svaka čast ti moralnim gromadama, to je izgleda glavna vrednost za koju se bore - klanje nevine dece, kazao je on.

- A što se tiče njihove snage nisam fasciniran - dodao je kratko.

Na pitanje kakve rezultate lokalnih izbora očekuje, Vučić kaže da su to za njega najteži izbori.

- Nema tu tajne, dešavalo se da su ljudi iz SNS mislili da su to teške opštine, pa su ih izdvajali da bi mogli posebno njima da se bave. Nisu onako "lagani" poput Negotina. Ne zaboravite, Bor je opština gde smo i na lokalnim i predsedničkim izborima najmanje glasova dobijali. I svuda imaju strane instruktore, čak i u Lučanima. Nećete verovati, dođu vam stranci razni u Lučane da drže obuku kako da pobede Vučića. I onda se vi nasmejete, šta da radite, morate se boriti za zemlju. U svakom slučaju, neće biti laki izbori, revolucija traje već godinu dana, ali mi ćemo da se borimo, zato što smatramo da bi oni uništili te opštine, razorili ih takvom brzinom da ljudi ne bi bili ni svesni - naglasio je predsednik.

On naglašava da će za osam ili devet dana predstaviti program 2030-2035, i da će pokušati da ljudima prikaže kako budućnost treba da izgleda.

- Očuvanje mira, demografske budućnosti Srbije, mnogo smo dece gubili i nemamo više luksuz da to sebi dozvolimo - rekao je Vučić.

Naglasio je da nema razloga za paniku zbog američko-izraelske agresije na Iran, i dodaje da neki ljudi u Srbiji ratove vole da gledaju uz kokice, kao utakmicu, dok neki paniče.