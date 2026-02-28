Politika
VUČIĆ NAJAVIO NABAVKU NAJMOĆNIJIH PVO SISTEMA: Uskoro ću obavestiti javnost, nismo ni sanjali da ćemo ih imati
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će uskoro, u narednih dva ili tri meseca, obavestiti javnost o nabavci najmoćnijih PVO sistema, kakve nismo ni sanjali da ćemo imati.
Vučić je to rekao za TV Informer, u čiji se program uključio. Predsednik je govorio o napadu Izraela i SAD na Iran, ali i o skoku cena nafte, rekavši da ćemo svakako imati više cene crnog zlata.
O čemu je još Vučić pričao čitajte klikom ovde.
Reaguj
20