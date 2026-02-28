Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će uskoro, u narednih dva ili tri meseca, obavestiti javnost o nabavci najmoćnijih PVO sistema, kakve nismo ni sanjali da ćemo imati.

Vučić je to rekao za TV Informer, u čiji se program uključio. Predsednik je govorio o napadu Izraela i SAD na Iran, ali i o skoku cena nafte, rekavši da ćemo svakako imati više cene crnog zlata.