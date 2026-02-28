Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je "poljoprivrednike" koji blokiraju narod izbacio iz Mrčajevaca pošto su tamo napravili haos.

- Samo su se tukli i lomili, i privrednici iz tog mesta su zajedno sa narodom učestvovali u proterivanju njihovom - rekao je Vučić za Informer TV.

On je govoreći o skupu podrške uhapšenima koji su planirali ubistvo njega i njegovih članova porodice, rekao sledeće:

- U Kraljevu, mogu razni neodgovorni ljudi da postoje, ali političari poput Aleksića, znaju da ja ne mogu da izmislim da su ta lica govorila o tome da hoće da kolju moje dete. Neću da pričam o sebi i svemu drugom. Vi podržavate to i govorite da su divni ljudi i žrtve režima oni koji hoće da kolju nevinu decu. Da li biste ikada podržali nekoga ko hoće da kolje nevino dete - upitao je predsednik.

