Na blokaderskom skupu u Kraljevu, gde su se okupili da pruže podršku optuženima za planiranje ubistva predsednika Aleksandra Vučića i članova njegove porodice, čuli su se novi pozivi na ubistvo.
"UBIJTE VUČIĆA" NA BLOKADERSKOM SKUPU U KRALJEVU! Monstruozna scena: Hteli da kolju decu predsednika Srbije, sada im ogranizuju skup podrške (VIDEO)
Tokom govora iz publike se začuo povik "Ubijte Vučića", dok je govornica mirno nastavila da govori kao da se ništa nije desilo.
U Kraljevo su stigli i predstavnici blokaderske opozicije, poput Miroslava Aleksića, čime su direktno pokazali da podržavaju pozive na ubistvo državnih zvaničnika.
I predsednik Vučić je u današnjem obraćanju govorio o tom skupu, ističući da postoje razni neodgovorni ljudi, ali i da Aleksić i svi drugi znaju da su uhapšeni govorili o tome da hoće da kolju njegovo dete.
- Neću da pričam o sebi i svemu drugom. Vi podržavate to i govorite da su divni ljudi i žrtve režima oni koji hoće da kolju nevinu decu. Da li biste ikada podržali nekoga ko hoće da kolje nevino dete - zapitao je predsednik.
