Tokom govora iz publike se začuo povik "Ubijte Vučića", dok je govornica mirno nastavila da govori kao da se ništa nije desilo.

"Ubijte Vučića" na skupu u Kraljevu

U Kraljevo su stigli i predstavnici blokaderske opozicije, poput Miroslava Aleksića, čime su direktno pokazali da podržavaju pozive na ubistvo državnih zvaničnika.

I predsednik Vučić je u današnjem obraćanju govorio o tom skupu, ističući da postoje razni neodgovorni ljudi, ali i da Aleksić i svi drugi znaju da su uhapšeni govorili o tome da hoće da kolju njegovo dete.