Slušaj vest

Tokom govora iz publike se začuo povik "Ubijte Vučića", dok je govornica mirno nastavila da govori kao da se ništa nije desilo.

"Ubijte Vučića" na skupu u Kraljevu Izvor: Kurir

U Kraljevo su stigli i predstavnici blokaderske opozicije, poput Miroslava Aleksića, čime su direktno pokazali da podržavaju pozive na ubistvo državnih zvaničnika.

I predsednik Vučić je u današnjem obraćanju govorio o tom skupu, ističući da postoje razni neodgovorni ljudi, ali i da Aleksić i svi drugi znaju da su uhapšeni govorili o tome da hoće da kolju njegovo dete.

- Neću da pričam o sebi i svemu drugom. Vi podržavate to i govorite da su divni ljudi i žrtve režima oni koji hoće da kolju nevinu decu. Da li biste ikada podržali nekoga ko hoće da kolje nevino dete - zapitao je predsednik.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ NAJAVIO NABAVKU NAJMOĆNIJIH PVO SISTEMA: Uskoro ću obavestiti javnost, nismo ni sanjali da ćemo ih imati
Aleksandar Vučić
Politika"ODBRANILI SMO DRŽAVU" Vučić poslao moćnu poruku: Sada je vreme da još jače radimo i razvijamo svaki deo Srbije
Aleksandar Vučić
Politika"TOMANOVIĆ JE IZBAČEN JER FINANSIJERI BLOKADERA NISU SINHRONIZOVANI" Analitičari o sklanjanju advokata sa "studentske liste": Biće tu još razračunavanja
zdenko43.jpg
PolitikaDVOSTRUKI ARŠINI TUŽILAŠTVA - BLOKADERIMA SVE DOZVOLJENO! Izdali prekršajni nalog zbog "uznemiravanja Bjelogrlića" - a on napao tiktokera?! (VIDEO)
Bjelogrlic.jpg