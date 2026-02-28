Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da su na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke analizirali aktuelno političko stanje u državi i regionu i da je definisan cilj predstojećih lokalnih izbora, a to je pobeda SNS-a u svih 10 opština. Vučević je najavio i skup u Beogradu 21. marta na kom će biti predstavljen Plan Srbija 2030-2035.

- Analizirali smo aktuelno političko stanje u državi i regionu i u svetu. Videli ste kako je počeo današnji dan sa novim sukobima, ratovima, još većim podelama. Naravno, naš primarni zadatak, kao stranke koja ima najveću odgovornost prema građanima Srbije jeste da sačuvamo državu, da sačuvamo Srbiju - rekao je Vučević i dodao:

- Sačuvamo mir, jer se mir ne podrazumeva, on se zaslužuje i mora da se neguje. Analizirali smo stanje na Kosovu i Metohiji, kao neodvojivom delu naše države. Imajući u vidu sve ovo što Kurti sprema sa novim zakonskim rešenjima. Zakonskim, rekao bih samo proforme, a suštinski sa nasiljima.

Zaista smo zabrinuti za sudbinu našeg naroda u južnoj pokrajini, dodao je Vučević.

- Analizirali smo situaciju u celom regionu i fokus stavili na pripremu i održavanje izbora u 10 jedinica lokalne samouprave. Za SNS ovo su teški i izazovni izbori. Ponosni smo što izlazimo sa listom Aleksandar Vučić Srbija naša porodica. Shvatamo da blokaderi imaju prednost, ali mi ćemo pokušati, što smo i definisali na sednici glavnog odbora kao naš cilj i zadatak da pobedimo u svih 10 lokalnih samouprava. To su naša očekivanja, naše želje. Biće veoma teško. A što se tiče političke konkurencije u tim opštinama, vidite da tu nema ni s od studenata - kazao je on.

U jednoj opštini imate Đilasa sa Mijijem Aleksićem u koaliciji, u drugom je Parandilovićem, u jednoj su svi oni zajedno, dodaje lider SNS.

- U Kuli imate neke mlade koji su bliži penzionerskoj listi nego studentskoj. Sve prevare. Varali su građane prethodnih 15 meseci, u priči o pravde imali su nepravdu i nasilje, o priči o jačim institucijama blokirali su institucije, u priči o boljoj i svetlijoj budućnosti, krali su nam budućnost i hoće da nas vrate u prošlost, onu poražavajuću prošlost. Tih 15 meseci, pre svega zahvaljujući mudrosti, koje ni mi poteze nekada nismo razumeli, ali politika predsednika države je sačuvala ljudske živote. Niko nije stradao za tih 15 meseci u Srbiji. U Iranu kad su bili unutrašnjih nemira i kolikoljudi je stradalo. U Srbiji niko nije - ističe Vučević.

Verujem da je taj period iza nas, dodaje.