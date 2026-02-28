Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se u vezi sa aktuelnom situacijom u svetu i na Instagramu postavio fotografiju na kojoj piše "Mir, stabilnost, Vučić".

- Dok je ceo svet u neizvesnosti i u međusobnim sukobima, Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem uspeva da sačuva mir i stabilnost - napisao je Mali.

I zato je upravo danas, više nego ikada, važno što imamo jakog lidera, koji vodi mudru spoljnu politiku, i koji može da sačuva svoju zemlju i njene građane, dodao je.

- Nastavljamo da radimo hrabro, posvećno i u interesu naroda. To je jedini način da idemo napred - istakao je ministar.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ O NAPADU NA IRAN: Otkrio oko čega će se voditi glavna borba! Amerikanci pokazuju ko je glavni, imaće DALEKOSEŽNE POSLEDICE na ceo svet
Aleksandar Vučić (5).jpeg
PolitikaMALI ODGOVORIO ĐILASU: Budžet za poljoprivredu je 4 puta veći nego 2012! A sa Đilasovih 619 miliona evra mogli bismo da otkupimo milijardu i po litara mleka
Siniša Mali.jpg
PolitikaVUČIĆ NAJAVIO NABAVKU NAJMOĆNIJIH PVO SISTEMA: Uskoro ću obavestiti javnost, nismo ni sanjali da ćemo ih imati
Aleksandar Vučić
PolitikaZGROŽEN SAM DA POSTOJE LJUDI KOJI SU PLANIRALI UBISTVO PREDSEDNIKA I NJEGOVE PORODICE! Siniša Mali o hapšenju dvojice osumnjičenih: Podrška našem predsedniku!
Siniša Mali.jpg