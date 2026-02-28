Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se u vezi sa aktuelnom situacijom u svetu i na Instagramu postavio fotografiju na kojoj piše "Mir, stabilnost, Vučić".

- Dok je ceo svet u neizvesnosti i u međusobnim sukobima, Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem uspeva da sačuva mir i stabilnost - napisao je Mali.

I zato je upravo danas, više nego ikada, važno što imamo jakog lidera, koji vodi mudru spoljnu politiku, i koji može da sačuva svoju zemlju i njene građane, dodao je.