"MIR, STABILNOST, VUČIĆ" Oglasio se Mali: Dok je ceo svet u neizvesnosti i u međusobnim sukobima, Srbija na čelu sa Vučićem uspeva da sačuva mir i stabilnost
Ministar finansija Siniša Mali oglasio se u vezi sa aktuelnom situacijom u svetu i na Instagramu postavio fotografiju na kojoj piše "Mir, stabilnost, Vučić".
- Dok je ceo svet u neizvesnosti i u međusobnim sukobima, Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem uspeva da sačuva mir i stabilnost - napisao je Mali.
I zato je upravo danas, više nego ikada, važno što imamo jakog lidera, koji vodi mudru spoljnu politiku, i koji može da sačuva svoju zemlju i njene građane, dodao je.
- Nastavljamo da radimo hrabro, posvećno i u interesu naroda. To je jedini način da idemo napred - istakao je ministar.
