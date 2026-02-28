Slušaj vest

Osvrnuvši se na trenutnu situaciju i nove sukobe na globalnom nivou, ona je navela da je politička samostalnost Republike Srpske garancija da na ovim prostorima neće biti novih konflikata.

Istakla je da je očuvanje političke samostalnosti RS važno kao garancija za stvaranje ambijenta u kojem će narod živeti u miru, blagostanju, međusobnom razumevanju i poštovanju, bez obzira na različitu etničku i religijsku pripadnost.

Navela je da je mnogo važno da naš narod u RS očuva ona prava za koja se izborio, upisana Dejtonskim mirovnim ugovorom.

„Samo na taj način mi možemo da na ovim prostorima izbegnemo dodatne sukobe koji vrlo lako može da se dogode u uzavreloj globalnoj sitauciji. Srbija će uvek, kao garant Dejtonskog mirovnog ugovora, pozivati na poštovanje njegovih odredbi“, naglasila je Đurđević.

1/34 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski se sastala sa Radanom Ostojićem Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je istakla da je današnja poseta ministra Ostojića novi temelj u nastavku i kontinuitetu postojećih izuzetnih odnosa dve zemlje, u cilju stvaranja i zajedničkog kulturnog prostora, gde će se zajedničkim snagama obeležavati svi oni datumi koji nas podsećaju na skupu cenu koju smo platili za slobodu.

Sa resornim ministrom razgovarala je o nastavku dosadašnje saradnje, posebno u oblasti boračko – invalidske zaštite.

„Verujemo da ćemo intezivnom saradnjom i čestim susretima pomoći narodu u RS i Srbiji koji se međusobno prepliću kao zajenički stub koji čuva identitetska pitanja srpskog naroda i budućnost na ovim prostorima“, zaključila je Đurđević Stamenkovski.

Ministar rada i boračko – invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić istakao je da ratovi više nikada ne smeju da nam se ponove, već da je važno da slobodu i državu branimo radom, učenjem i mudrošću.

„Želim svim građanima Srbije da poručim da je Republika Srpska bila i biće srpska Sparta. Za nas je uvek na prvom mestu majka Srbija i sve one majke koje su rađale i rađaju junake i vaspitavaju ih tako da je najveća i najsvetija dužnost stajati na braniku otadžbine, braniti rad i slobodu kao najveću vrednost“, poručio je.