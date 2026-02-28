Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić reagovao je na optužbe potpredsednika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Đurić je poručio Stefanoviću da sagleda sopstvenu ulogu u bivšem režimu koji je vodio "čistu politiku propasti".

- Borko Stefanoviću, pre nego što nastavite sa svojim kafanskim optužbama protiv predsednika Vučića, podsetite se sopstvene uloge u događajima koji su obeležili Srbiju tokom perioda režima kome ste pripadali i koji bi danas ponovo da jaše na leđima ovog naroda. Evo i blagog podsećanja, da se istorija ne relativizuje: 17. mart 2004 – Martovski pogrom na Kosovu i Metohiji: U vreme vaše vlasti dogodio se organizovani talas nasilja nad Srbima, srpskim crkvama i manastirima. Preko 4.000 Srba je proterano, uništeno je više od 30 crkava i manastira. Država nije uspela da obezbedi efikasnu zaštitu svog naroda i kulturnog nasleđa. UNMIK i KFOR jesu kritikovani zbog pasivnosti, ali gde je bila snažna i delotvorna diplomatska inicijativa Srbije? Niste uradili ništa - poručio je Đurić i nastavio:

Borko Stefanović Foto: Printksrin

- Referendum u Crnoj Gori 2006: Tokom vašeg mandata održan je referendum nakon kojeg je Crna Gora proglasila nezavisnost. Taj proces je označio kraj državne zajednice i trajno preoblikovanje državnog okvira Srbije. Ozbiljnija politička i diplomatska borba za očuvanje zajedničke države nije vođena. Jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova 2008: U vreme kada ste bili politički direktor u Ministarstvu spoljnih poslova (2007–2012) i šef kabineta ministra, privremene institucije u Prištini su proglasile nezavisnost. Iako je država formalno izrazila protivljenje, nije uspela da spreči taj čin niti da zaustavi talas međunarodnih priznanja. Niste uradili ništa!

Đurić je podsetio da je više od sto zemalja priznalo lažnu državu pod njegovim diplomatskim “umećem”.