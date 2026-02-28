Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na Iksu povodom napada Izraela na Iran i drugih aktuelnih dešavanja, poručivši da je u okolnostima složene međunarodne situacije i izazova na spoljnopolitičkom planu Srbija sačuvala stabilnost i sigurnost zahvaljujući odgovornoj državnoj politici.

Naime, Ana Brnabić istakla je da u svetu punom ratova i neizvesnosti Srbija ima nadu, jer je godinama pripremana da bude bezbedna, spremna i sigurna, zbog dugogodišnje politike predsednika Aleksandra Vučića.

- Kada svet bukvalno gori. Kada se ne zna šta donosi sutra. Kada nema više međunarodnog pravnog poretka. Kada oni koji su važili za oaze mira i blagostanja razmišljaju da li će, i gde, dočekati bombe. Srbija ima nadu. Neko je godinama radio na tome da budemo bezbedni, spremni i sigurni - glasi objava Ane Brnabić.

