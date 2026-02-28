Slušaj vest

Danska je raspisala vanredne izbore odmah nakon što je parlament usvojio finansijsku pomoć građanima, dok bi Srbija, da je uradila isto, bila kritikovana, optužena za diktaturu i njeni izbori ne bi bili priznati, što je očigledan primer dvostrukih aršina u međunarodnim kritikama.

Naime, ovako izgledaju "fer" izbori u Danskoj, zemlji koja nama stalno drži lekcije:

Bez ikakve naznake i najave, izbori raspisani 26. februara, za 24. mart (manje od mesec dana kampanje).

Neposredno pre raspisivanja izbora se po hitnom postupku glasalo o meri za dodelu tzv. prehrambenih čekova u ukupnoj vrednosti od oko 4,5 milijardi DKK, što je približno 604 miliona evra. S obzirom na to da je mera namenjena za oko dva miliona korisnika, to znači da je prosečna vrednost po osobi oko 2.250 DKK, odnosno okvirno 300 evra po korisniku.

Odmah nakon usvajanja ove mere u parlamentu, premijerka Mete Frederiksen raspisala je vanredne izbore!

Porodice sa decom: 670 evra ukupno po porodici koja ispunjava uslove (prima dečji i omladinski dodatak i ima nizak prihod — osnovica prihoda u 2025. godini ispod 63.612 evra).

Samci/pojedinci (penzioneri/lica na socijalnim davanjima): 335 evra po osobi.

Studenti: 134 evra, oslobođeno poreza.

Da je Srbija uradila nešto slično, ukinuli bi nam sve fondove, proglasili nas diktaturom na nivou Severne Koreje i ne bi priznali rezultate izbora.

Kurir.rs

