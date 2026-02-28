Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić poručuje da Srbija čuva mir i da naše majke ne brinu hoće li im deca završiti u ratovima. Jer, dok širom sveta svako malo bukne novi ratni plamen, Srbija kao stabilna zemlja, čvrstim koracima gazi napred. Sve to zahvaljujući nezavisnoj politici Aleksandra Vučića.

S jedne strane imamo ratove, strah i smrt koji tamošnjem narodu donose neizvesnost kao svakodnevnicu, što od danas važi i za Iran, ali i okolne zemlje, a s druge strane u Srbiji svakodnevnica je potpuna izvesnost - a to su mir, stabilnost i konstantni prosperitet.

"Mi moramo da se odnosimo i razumemo poruke silnih, da čuvamo svoju slobodu, da čuvamo svoju samostalnost, nezavisnost, mir, našu decu, naše majke da ne brinu hoće li im deca završiti u ratovima, ali da istovremeno jačamo naše odbrambene potencijale", kaže predsednik Vučić i dodaje:

"Ja sam pogledao neke hrvatske medije jutros, oni kažu 'Vučić će poludjeti', pošto će da imaju dve vojne vežbe u Zagrebu, i jednu u Tirani. Zagreb, Priština i Tirana. Sad kao da je to nešto protiv mene upereno, ili ne znam šta, ne, to je upereno protiv Srbije, tu nema nikakve sumnje. Neću uopšte 'poludjeti', čemu biste se možda radovali, potpuno sam racionalan i apsolutno miran i smiren, jer takav sam uvek kada je situacija teška".

On konstatuje da "Srbija snažno napreduje".