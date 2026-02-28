Slušaj vest

"Mi u Srbiji, kao i naš narod u Republici Srpskoj, najbolje znamo koliko je vremena, strpljenja i mudrosti potrebno da se izgradi mir, a koliko je malo potrebno da se on izgubi", poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posle današnjeg sastanka u Vladi Srbije sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radanom Ostojićem.

Milica Đurđević Stamenkovski se sastala sa Radanom Ostojićem

"Zato su ovi prostori kroz istoriju često nazivani buretom baruta. Upravo zato je naša dužnost da danas, više nego ikada, ponavljamo da ćemo voditi nacionalno odgovornu politiku, privrženu slobodarskim principima, ali istovremeno politiku mira, stabilnosti i saradnje", nastavila je ministarka Stamenkovski i dodala: