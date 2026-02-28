Slušaj vest

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović komentarisao je početak rata SAD i Izraela sa Iranom.

Izjavio je da je predsednik Vučić još ranije najavio da će mnogo toga biti viđeno u svetu u narednim nedeljama i mesecima, a da su noćašnja dešavanja na Bliskom Istoku potvrda toga.

"Ono što odlikuje našeg predsednika i što ga razlikuje od politikanata u našoj zemlji koji bi da se igraju politike, jeste upravo to da on ima viziju onoga što će se dogoditi, a to ne dolazi tek tako, nego iz rada i činjenica koje dobija od državnika sa kojima se susreće u svetu", rekao je on za TV Pink i dodao da će se Srbija truditi da izbegne svetske sukobe.

"Prema najavama predsednika Vučića, ovo neće biti poslednji sukob u svetu i poslednja destabilizacija odnosa između država", dodao je Pavlović i izrazio nadu da neće biti sukoba u blizini Srbije i jasno uverenje da će Srbija uvek biti na strani mira.

