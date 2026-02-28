Slušaj vest

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović bio je gost na televiziji Pink gde je komentarisao tuču u kafani između blokadera.

Upitan da prokomentariše međusobnu tuču blokadera u jednoj kafani u Mrčajevcima koja je počela kada je jedan od njih optužen da je Vučićev čovek, Dragoslav Pavlović je izjavio da ko nasiljem pokušava da dođe na vlast, taj bi i vladao nasiljem.

"Ko nasiljem pokušava da dođe na vlast, a bilo je mnogo onih koji su tokom čitave prethodne godine nasiljem hteli da dođu na vlast, taj bi i vladao nasiljem. Narod je to prepoznao i shvatio da ne sme da stane na stranu onih koji žele nasilje", rekao je Pavlović.

"Ovo je samo dokaz onoga što je bila politika tokom čitave prethodne godine", podvukao je on i dodao da su u kafanskoj tuči učestvovala zvučna imena, odnosno ljudi koji bi trebalo da organizuju dalju eskalaciju protesta na različitim lokacijama, a da je uzrok nesloge među blokaderima – nedostatak politike.

"Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima, s jedne strane, nudi pravu politiku i nudi izgradnju i razvoj ove zemlje, a sa druge strane postoje samo kritike, nasilje i bespredmetna okupljanja i to više nema nikakvog smisla", zaključio je Drggoslav Pavlović.