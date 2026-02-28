PREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO SA ŠEIKOM MOHAMEDOM BIN ZAJEDOM AL NAHJANOM: Izrazio sam solidarnost sa narodom Emirata i poželeo mir u regionu
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom.
"Sa šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i ozbiljnoj eskalaciji koja nosi rizike po regionalnu i globalnu bezbednost. Izrazio sam solidarnost sa narodom Emirata, poželeo mir u regionu sa nadom da će iz svih teškoća i problema izaći snažniji.
Smatramo da je neophodno uložiti dodatne napore ka hitnoj deeskalaciji i povratku dijalogu, jer samo politička i diplomatska rešenja mogu da obezbede dugoročnu stabilnost regiona i celog sveta.
Potvrdili smo spremnost da nastavimo blisku komunikaciju i saradnju, uz uverenje da odgovoran i razborit pristup svih aktera predstavlja jedini održiv put ka očuvanju mira i sigurnosti", naveo je predsednik Vučić.