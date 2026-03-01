Stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačiće je stabilno, navode lekari koji brinu o njegovom zdravstvenom stanju.
ivica dačić u bolnici
NAJNOVIJE INFORMACIJE O ZDRAVSTVENOM STANJU DAČIĆA: Lekari otkrili kad mogu da se očekuju prve prognoze
Lekari kažu da je u ovom trenutku nezahvalno davati prognoze dok se Dačić nalazi na mehaničkoj ventilaciji. Prognoze o zdravstvenom stanju Ivice Dačića mogu se očekivati tek kada se skine sa respiratora, navode lekari.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primljen je u Klinički centar Srbije u sredu zbog zdravstvenih problema. Hospitalizovan je u UKCS, na Klinici za pulmologiju.
Po prijemu Dačić je intubiran i stavljen na respirator. Dačić ima obostranu upalu pluća.
