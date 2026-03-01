Slušaj vest

Naime, Savo Manojlović je na društvenoj mreži X izneo svoje mišljenje o evakuacionim letovima i slanju putničkih aviona u ratnu zonu koja trenutno bukti na Bliskom istoku posle napada na Iran. I to ne bilo kojih aviona nego putničkih srpskih?!

Pokušavši da skupi koji poenčić na užasima koji se trenutno dešavaju na Bliskom istoku, Manojlović ne samo da nije naišao na podršku, odobravanje i aplauz nego naprotiv - na potpunu zgranutost.

Koliko Manojlovićeva suluda ideja nema nikakvog smisla, svedoči i činjenica da je vazdušni prostor zatvoren u svim zemljama koje su na udaru raketa o čemu svedoči i trenutka slika sa Flajt radara, servisa koji prati sve letove u svetu, na kojoj se vidi samo brisani prazan prostor iznad Emirata, odnosno jedno veliko ništa iznad zemlje čije je nebo inače načičkano letovima 24/7.

"Trebalo bi da ne želiš da šalješ putnički avion usred rata"

Malo je reći da su Savovi predlozi naišli samo na opštu zabezeknutost, a mnogi nisu mogli da se pomire s činjenicom da je uopšte došao na takvu ideju, pa su morali i javno da mu odgovore na X-u.

Bojana Selaković, Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, oduvala je Manojlovića svojim komentarom na X-u:

- Ne propuštaju nijedan volej za profitiranje na populizmu, makar to podrazumevalo i potpuno iracionalne poruke...

