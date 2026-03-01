MANOJLOVIĆ SAD SKUPLJA POLITIČKE POENE NA RATU NA BLISKOM ISTOKU?! Da se Savo pita, poslao bi srpski avion pravo na rakete?! Selakovićka ga ovako oduvala
Naime, Savo Manojlović je na društvenoj mreži X izneo svoje mišljenje o evakuacionim letovima i slanju putničkih aviona u ratnu zonu koja trenutno bukti na Bliskom istoku posle napada na Iran. I to ne bilo kojih aviona nego putničkih srpskih?!
Pokušavši da skupi koji poenčić na užasima koji se trenutno dešavaju na Bliskom istoku, Manojlović ne samo da nije naišao na podršku, odobravanje i aplauz nego naprotiv - na potpunu zgranutost.
Koliko Manojlovićeva suluda ideja nema nikakvog smisla, svedoči i činjenica da je vazdušni prostor zatvoren u svim zemljama koje su na udaru raketa o čemu svedoči i trenutka slika sa Flajt radara, servisa koji prati sve letove u svetu, na kojoj se vidi samo brisani prazan prostor iznad Emirata, odnosno jedno veliko ništa iznad zemlje čije je nebo inače načičkano letovima 24/7.
"Trebalo bi da ne želiš da šalješ putnički avion usred rata"
Malo je reći da su Savovi predlozi naišli samo na opštu zabezeknutost, a mnogi nisu mogli da se pomire s činjenicom da je uopšte došao na takvu ideju, pa su morali i javno da mu odgovore na X-u.
Bojana Selaković, Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, oduvala je Manojlovića svojim komentarom na X-u:
- Ne propuštaju nijedan volej za profitiranje na populizmu, makar to podrazumevalo i potpuno iracionalne poruke...
Kurir.rs