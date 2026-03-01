Slušaj vest

Vučić se uključio u program telefonom, i prvo je odgovorio na pitanje o oštećenju srpske ambasade u Teheranu.

- Ona je oštećena, meta američkog napada je bila baza Basidža. Šrapneli su oštetili našu ambasadu. Važno je da kažemo da se naše osoblje povlači prema Bakuu i Azerbejdžanu, dokumentacija je uništena i zapaljena u potpunosti, u skladu sa pravilima. Naš ambasador će otići do Bakua sa ljudima iz diplomatskog predstavništva, ali će se na lično insistiranje vratiti u Teheran, imamo jedan bračni par sa surogat bebom tamo, i želimo da uradimo sve što možemo da im pomognemo - kazao je on.

Predsednik kaže da su Emirati brutalno napadnuti, ni krivi ni dužni, i da opravdanje da su tu američke baze ne znači ništa.

- Posebno kada napadate civilnu infrastrukturu. U Dubaiju nema baza. Srećom emiratska odbrana je odlično funkcionisala, oborili su više od 250 projektila juče, i naš posao u vojnom smislu je da proučavamo sve to. Posebno je zanimljiv taj višeslojni sistem odbrane u Izraelu, gotovo ništa nije palo na njih, strašni posao su im obavili Hermesi koje ste mogli da vidite na našoj paradi - rekao je Vučić.

Ističe da se prati stanje u Emiratima, i dodaje da je zatvoren vazdušni prostor, i da je nemoguće slati avione.

- Mi smo spremili avione Er Srbije, i to me pogađa, zato što smo tako i tokom korone govorili ljudima da ne idu na Bali, pa smo o trošku građana Srbije morali da šaljemo avione u tropski raj da ih vraćamo - naglasio je on.

Vučić dodaje da mnogi ovde prvo opsuju državu, ali čim nešto pođe naopako, traže od države da im pomogne.

O izjavama Sava Manojlovića o evakuaciji, Vučić kaže da je šokiran neznanjem ljudi koji bi da vode državu.

- Toliko besmisla u nekoliko rečenica ne možete ni da komentarišete. Zamislite da pošaljemo avione, prvo ne bi nas pustili zato što je zatvoren vazdušni prostor. I sada, pošaljemo avion, pokupimo putnike, sve uradimo mimo procedura. A šta onda radimo ako raketa pogodi taj avion? Onda bi meni bile krvave ruke. Ubijemo 200 ljudi. Ali to je kada neobrazovani i nesposobni hoće da vode državu. Hoće da kažu da mi ne brinemo, a da oni brinu. A naša država će ostati čak u Teheranu zbog jedne bebe - naglasio je Vučić.

Dodao je da onog trenutka kada bude otvoren vazdušni prostor, za svakoga ko bude hteo da se vrati biće obezbeđen let.

- Morate biti racionalni, da se ponašate odgovorno i razumete pravila koja postoje. Ja ne mogu da se dodvoravam ljudima na društvenim mrežama. Zamislite čoveka koji kaže nemojte da šaljete putničke nego civilne avione. Šta vi tu da radite, šta da kažete - zapitao je on.

Ponovio je da se situacija prati, i da onog sekunda kada bude otvoren vazdušni prostor i bude bilo bezbedno, tada će naši avioni poleteti za Dubai i Abu Dabi i vratiće sve građane.

Vučić je istakao da nije on pametniji, kada je govorio da će izbiti sukob, već dodaje da je to bilo očigledno.

- Ne postoji snaga u svetu koja može da se meri sa američkom i izraelskom vojskom. Osim možda kineske, i veoma snažne ruske vojske, ali mislim da ni to ne bi bilo dovoljno da se suprotstavi američkoj armiji. Naši ljudi misle stalno da tu ima veze srce u junaka, a nema, danas se ratuje na dugme i ekonomsku i vojnu moć. Hrabrost je veoma važna, ali to je detalj. Bilo je jasno da sukob ne može predugo da traje, pitanje je šta će biti sa Iranom. Ne zaboravite da je jedna arapska zemlja insistirala o napadu na Iran, a to nisu ni Emirati, ni Bahrein, ni Oman, već jedna veća zemlja, zbog drugačijih odnosa u Zalivu koje žele u budućnosti - rekao je predsednik.

Kaže da se svi bore za svoje interese na brutalan način, i da nikoga ne interesuje da li neko krši međunarodno pravo.

- Svako uzme pa tumači kako hoće. Albanci i u Sarajevu i Podgorici lažu da sam podržao Irance, ovi drugi da sam podržao Izrael. Ne, Srbija podržava mir i stabilnost. Srbija podržava čuvanje i poštovanje povelje UN i svih rezolucija - rekao je on.

Dodaje da imamo dobre odnose sa Izraelom, kao i sa Iranom koji je poštovao teritorijalni integritet Srbije.

- Ja ne mogu da budem servilan, ja mogu da služim samo svom narodu i državi. A da se ulizujem nekome drugom, da govorim da je divno koliko je ljudi ubijeno, ja to stvarno nisam u stanju, pa makar to nekada i štetilo našim interesima - rekao je predsednik.

Naglasio je da će biti dalekosežne posledice ovog rata, i dodaje da je čuo prozivke na račun Ursule fon der Lajen koja je zauzela racionalan stav.

- Danas svi misle da imaju pravo da donose sudove i stavove o svim pitanjima u svetu. Nema više ničega racionalnog, a nema ni realnih emocija, već se gleda samo interes. Mi ćemo zemlju čuvati stabilnom, zato radimo ozbiljne stvari u sistemu odbrane. Zato je važno da jačamo ekonomiju, povećavamo plate i penzije. Zato ceo vikend pripremamo plan 2030-2035, i moći ćemo da kažemo ljudima šta ćemo da činimo u godinama koje su pred nama. I kada na kraju prođe neko vreme, ljudi dobro vide i dobro razumeju da je neko ozbiljan i odgovoran, posvećen - naglasio je on.

Ponovo se vratio na izjave Sava Manojlovića, i istakao da danas imamo jednu od najboljih avio kompanija na svetu.

- Svaki put se pozivaju na to kako bi trebalo da radi kompanija protiv čijeg su formiranja bili, zato što je to rezultat našeg uspeha. Obezbedićemo avione, prvom prilikom, ko želi da se vrati u otadžbinu moći će da se vrati. Do tada, da avion pogodi raketa u zatvorenom vazdušnom prostoru, to je nemoguće - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da ćemo mi uvek praviti paralele sa onim što se desilo nama.

- To pokazuje jednu dobru osobinu kod naših ljudi, da i dalje nisu uspeli da nas ubede da ljudi nisu važni. Znate, ponekad pomislite kada vidite širom sveta da se ljudi raduju nečijoj smrti, da postoje skupovi podrške onima za koje znaju da bi da kolju nečiju decu od osam godina. I oni znaju da su tu i da podržavaju klanje deteta, kao što je bio juče skup u Kraljevu. Nisu došli oni da podrže političke istomišljenike, već ljude koji bi da kolju tuđu decu. Postoje takvi ljudi širom sveta. Ali najveći deo našeg naroda i dalje ima emociju prema ljudima - dodao je on.

Predsednik naglašava da država postoji da pomogne svojim građanima.

- Na državu se niko ne poziva osim što je psuju. Kada dođu teški trenuci, onda je državo pomagaj. Kao što smo radili tokom migrantske krize, pa korone, na ozbiljan način, boreći se za živote ljudi uprkos bezbrojnim problemima. Država je tada pokazivala najveću aktivnost i borbenost. Ali mi moramo da čuvamo stabilnost, mir i sigurnost za građane, i moramo da se posvetimo ovim planovima koje ćemo izneti. A nije to samo spisak infrastrukturnih objekata. Otvorićemo Viktor i ja prugu pre kraja meseca. Ali mnogo je važnije da brinemo o obrazovanju naše dece. Uništena im je budućnost u ovih godinu dana, to je nezabeleženo da je nastavni kadar radio protiv svojih učenika - rekao je Vučić.

Kaže da će morati da se menjaju mnoge stvari, ceo sistem.