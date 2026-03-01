Slušaj vest

Specijalne jedinice kosovske policije su rano jutros izvršile upad i blokadu sela Suvo Grlo u opštini Srbica, tokom koje je uhapšeno pet Srba koji se terete za navodne ratne zločine, saopštila je Srpska lista.

- Rano jutros, uz neviđeno prisustvo do zuba naoružanih specijalnih jedinica, izvršen je upad i blokada sela Suvo Grlo u opštini Srbica, tokom koje je uhapšeno pet naših sunarodnika - časnih i poštenih domaćina, koje, prema rečima članova njihovih porodica, institucije u Prištini terete za navodne ratne zločine - navedeno je u saopštenju.

Ističe se da ova akcija predstavlja nastavak prakse režima Aljbina Kurtija koji sistematski i bez validnih dokaza hapsi Srbe, podižući optužnice za ratne zločine sa jasnim ciljem njihovog zastrašivanja i progona.

- Po pravilu, na udaru su upravo ugledni domaćini koji nisu napustili svoja ognjišta niti prodali svoju imovinu, ljudi koji ostaju da žive na svojoj zemlji i time predstavljaju primer opstanka srpskog naroda. Njihova hapšenja šalju opasnu poruku da svaki nevin čovek može postati meta politički motivisanih procesa - naglašava se u saopštenju.

Ukazuje se da posebno zabrinjava činjenica da međunarodna zajednica već duže vreme ne posvećuje dovoljnu pažnju sudskim postupcima koji se vode protiv Srba, što je, kako se ističe, sramno i nedopustivo.

- Advokati optuženih ukazuju na brojne nepravilnosti - nedokazane krivice, izmenjene iskaze svedoka, kao i oslanjanje na nekredibilna svedočenja. Dodatnu zabrinutost izazivaju i ocene predstavnika Fonda za humanitarno pravo koji ukazuju da se u pojedinim slučajevima donose osuđujuće presude za navodna dela grupe, a ne na osnovu konkretnih radnji samih optuženih, što znači da se ljudi osuđuju za tuđa nedela - praksa koja je nedopustiva u 21. veku - navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da će Srpska lista o najnovijim hapšenjima razgovarati sa međunarodnim predstavnicima i zahtevati njihovo aktivno uključivanje u praćenje svih sudskih postupaka, kako bi se sprečilo da nevini Srbi budu nepravedno držani u pritvoru i kako bi se obezbedilo poštovanje osnovnih ljudskih i pravnih standarda.