Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je, povodom hapšenja petorice Srba u selu Suvo Grlo kod Srbice, da su hapšenja za navodne ratne zločine za Aljbina Kurtija paravan za odmazdu i maltretiranje Srba i da je jasno da je reč o njegovom planu da se unese strah u tu srpsku enklavu. Privedenima će, dodaju, biti obezbeđena pravna pomoć, a Kancelarija za KiM će obavestiti relevantne međunarodne predstavnike o novom progonu Srba i zahtevati hitnu reakciju.

- U brutalnoj akciji Kurtijeve takozvane kosovske policije, jutros je u selu Suvo Grlo kod Srbice privedeno petoro Srba. Uz upotrebu sile, Kurtijeve falange blokirale su jutros ovo selo, oko šest sati razbili su vrata na porodičnim kućama Nebojše T, Siniše T, Predraga T, Gorana T. i Ratka K, vršili pretres i premetačinu i naočigled porodica, supruga i dece, priveli srpske domaćine, koji godinama mirno žive na svojim ognjištima, a koje su potom odveli za Prištinu - stoji u saopštenju Kancelarije za KiM.

Navode da je porodicama privedenih rečeno je da se oni sumnjiče za ratni zločin, iako je, istču u saopštenju, jasno da je reč o Kurtijevom planu da se unese strah u ovu srpsku enklavu u kojoj Srbi grade život sa svojim porodicama, a meštani zastraše i nateraju na zbeg.

- U vreme kada čitav svet strahuje zbog sukoba, Kurti izvodi ovakve smišljene i planske akcije protiv Srba, kako bi dodatno destabilizovao situaciju na Kosovu i Metohiji, izazvao nove krize i tenzije na terenu - ukazuje Kancelarija za KiM.

Napominju da su hapšenja za navodne ratne zločine za Kurtija paravan za odmazdu i maltretiranje Srba, s obzirom da se sva hapšenja za navodne ratne zločine protiv Srba sprovode bez ikakvih kredibilnih svedoka, materijalnih dokaza već isključivo kao vid pritiska i mehanizam za zastrašivanje Srba kako bi napustili svoja sela.

Tome u prilog svedoči i činjenica da se ovakva privođenja izvode decenijama nakon sukoba, dodaje Kancelarija za KiM u saopštenju.

Ističu i da će privedenima biti obezbeđena pravna pomoć, a da će Kancelarija za KiM obavestiti sve relevantne međunarodne predstavnike o ovom novom progonu Srba i zahtevati njihovo angažovanje i hitnu reakciju.