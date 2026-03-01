Slušaj vest

Govoreći na početku emisije o razvoju veštačke inteligencije, on kaže da o tome svi govorimo, ali da se plaši da ne znamo dovoljno o tome.

- Učim gotovo svakodnevno o upotrebi, pre svega u farmaciji. Danas mnogi misle da nam nije potrebno stvarno znanje. Ja sam nedavno čuvao više dece, svoje i tuđe, i zaprepastio sam se, iako je reč o pametnoj deci, koliko malo znaju o istoriji i geografiji. Moramo se posvetiti specifičnom obrazovanju. Fokusiraj se na poseban deo, ne moraš da znaš ko je bio komodor Peri ili Makartur, ali hoću dobro da znaš da radiš sa drvetom recimo. Da probamo da specifikujemo tvoje zadatke - rekao je on.

Vučić je, pričajući o geopolitičkoj situaciji, rekao da je nezahvalno predsedniku jedne zemlje da govori kao analitičar.

- Ja često prećutim očigledne istine, ne moram uvek da ih saopštim. Šeik Bin Zajed je veoma blizak prijatelj, oslovljavamo se sa dragi prijatelju i brate, dobro se razumemo, i pomagali su nam uvek kada je bilo najteže. Od migrantske krize, preko poplava do korone. Ne zaboravite da su donirali i značajni deo važne savremene vojne tehnike, o čemu ne govorimo često previše. Napadnuti su ni krivi ni dužni, ne razumem, sada vidim da je tamo francuska baza pogođena, nedaleko od muzeja u kom sam bio, baš mi je žao zbog toga, to je predivan kraj Abu Dabija. Razgovarali smo o vojnim stvarima, govorio je o tome šta očekuje. Sinoć smo pričali o rezultatima njihove odbrane. On mi je rekao da pošaljemo specijaliste tamo kada se sve završi, da naši ljudi sagledaju kako to izgleda kada ste gađani balističkim raketama. Da vidite kako to možete da srušite, ne zaboravite, mi smo gađani iz vazduha i sa zemlje krstarećim i balističkim raketama, i nismo imali čime to da oborimo. Sada je to drastično drugačije - kazao je Vučić.

Naglasio je da su Izraelci postigli vrhunac u postavljanju višeslojne odbrane od raketa.

- Ali ćemo gledati i da razvijemo ofanzivna sredstva. Šeik Bin Zajed je veoma smiren čovek, nekako sam kao stariji brat i ljudima koji su stariji po 15 godina od mene. Prošao sam Golgotu, sito i rešeto, meni je Makron jednom rekao - to kroz šta si ti prošao teško bi ko u svetu uspeo da preživi - dodao je on.

Ljudi misle da je mir nešto što je zauvek dato, rekao je predsednik.

- Znate li vi kolika je prosečna plata na Starom gradu ili Vračaru. Preko 200.000 dinara je prosečna plata u četiri velike opštine u Beogradu. Nerviram sebe kada gledam plate u drugim delovima Srbije, ali to postoji u svim zemljama i zato je na nama da radimo na ravnomernom razvoju - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da 24 sata živi za svoj posao, i da on brine i o ambasadoru u Iranu, i o porodici koju moramo da sačuvamo u toj zemlji.

- Naše osoblje je u putu ka Bakuu. Jutros ste slušali kako neki traže, pametni, da idu u Oman autobusima, pa preko Indijskog okeana da idu za Srbiju. I jutros se desio napad na Oman. I zamislite da smo poslali autobuse, pa da neko pogodi kolonu. O svemu tome morate da brinete, i vi mislite da ceo svet vidi vašu brigu. A naravno da dobar deo ljudi ne vidi i ne želi da vidi. Jedan Japanac, vlasnik Softbanke, je jednom rekao da ste nekada mogli u politici da budete omiljeni 30 godina. Danas je to nemoguće, zato što imate milione ljudi da vas napadaju na mrežama, a vi možete jednom. Nikakvu šansu nemate, i to je zaista tako - naglasio je on.

Vučić je dodao da su Amerikanci odigrali ključnu ulogu, govoreći o Japancima, i da su u svakom trenutku pametnije odigrali.

- Oni su razumeli da moraju da obnove ekonomiju i budu najuspešniji. To je uradio i Park Čung Hi u Južnoj Koreji, bio je i surov, ali danas je Koreja u prvih 12 najrazvijenijih zemalja sveta. Mi moramo razumeti svoju poziciju u svetu. Ona je teška i nije laka, ali nam garantuje mir. Da čuvamo svoju zemlju, a ne da imamo navijačke strasti da napadamo ovog ili onog. Ja nisam ništa, ni proizraelski ni proiranski, ja sam Srbin koji čuva Srbiju. Neću da se ulizujem ni Vašingtonu ni Moskvi, već se borim za svoju zemlju, ništa više od toga - rekao je predsednik.

Rekao je da je Milošević, iako je bio inteligentan i harizmatičan, imao nekoliko nedostataka u politici.