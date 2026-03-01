Slušaj vest

Na području graničnih prelaza Badovinci i Trbušnica kod Loznice danas je, oko 13.30 časova, 30-ak osoba blokiralo put koji vodi ka izlazu iz Srbije i državnoj granici.

Kako saznajemo, izvršena je blokada jednim putničkim vozilom i jednim traktorom, i to raskrsnice koja vodi od brze saobraćajnice na izlazu iz Srbije.

Ulaz u Srbiju odvija se alternativnim pravcem. Na mestu blokade prisutni su pripadnici Interventne jedinice policije.

U današnjem nasilju prednjačio je blokader Zlatko Kokanović koji je priveden, a u toku njegovog privođenja povređena su i dva policajca.

Kod Loznice su danas zabeležene potpuno sulude scene nasilja i to nadomak državne granice poput jurnjave traktorima, uništavanja, lomljenja ograde, državne imovine...

Kako saznajemo, neko vreme bio je blokiran granični prelaz Trbušnica kada je grupa poljoprivrednika traktorima krenula do brze saobraćajnice Loznica-Šabac.

Foto: T . Ilić

Neki su u nameri da stignu do puta probili žičanu ogradu, a policija je intervenisala i tada je priveden Zlatko Kokanović. Uz Kokanovića priveden je Nebojša Petković i još nekoliko osoba. Granični prelaz je odblokiran nešto pre 13 časova.