SAZNAJEMO, KOD LOZNICE BLOKIRANA RASKRSNICA KA IZLAZU IZ SRBIJE: Njih tridesetak blokiralo put ka državnoj granici, stigla Interventna (VIDEO)
Na području graničnih prelaza Badovinci i Trbušnica kod Loznice danas je, oko 13.30 časova, 30-ak osoba blokiralo put koji vodi ka izlazu iz Srbije i državnoj granici.
Kako saznajemo, izvršena je blokada jednim putničkim vozilom i jednim traktorom, i to raskrsnice koja vodi od brze saobraćajnice na izlazu iz Srbije.
Ulaz u Srbiju odvija se alternativnim pravcem. Na mestu blokade prisutni su pripadnici Interventne jedinice policije.
U današnjem nasilju prednjačio je blokader Zlatko Kokanović koji je priveden, a u toku njegovog privođenja povređena su i dva policajca.
Kod Loznice su danas zabeležene potpuno sulude scene nasilja i to nadomak državne granice poput jurnjave traktorima, uništavanja, lomljenja ograde, državne imovine...
DIVLJAO, UNIŠTAVAO, PROBIO OGRADU Najnovije nasilje blokadera: Nasilnik Kokanović priveden, hteo da blokira državnu granicu?! 2 policajca povređena pri hapšenju
Kako saznajemo, neko vreme bio je blokiran granični prelaz Trbušnica kada je grupa poljoprivrednika traktorima krenula do brze saobraćajnice Loznica-Šabac.
Neki su u nameri da stignu do puta probili žičanu ogradu, a policija je intervenisala i tada je priveden Zlatko Kokanović. Uz Kokanovića priveden je Nebojša Petković i još nekoliko osoba. Granični prelaz je odblokiran nešto pre 13 časova.
Kurir.rs