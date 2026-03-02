Slušaj vest

Blokaderi su nekada tvrdili da su jedinstveni, da ih povezuje "borba za pravdu" i da iza njih stoji "čista energija naroda". Danas među njima vladaju potpuni haos i otvorene svađe, a medusobne optužbe se ne mogu zaustaviti. Blokaderski pokret, koji je mesecima pokušavao da se predstavi kao organizovana i principijelna alternativa, raspada se pred očima javnosti, a poslednji događaji ogolili su duboko rasulo i potpuni izostanak jasne strategije, ocenjuju sagovornici Kurira.

Epizode koje samo potvrđuju da je ovaj trend nezaustavljiv su izbacivanje advokata Zdenka Tomanovića, jednog od najistaknutijih blokadera, sa takozvane studentske liste i opšta tuča poljoprivrednika-blokadera u Mrčajevcima. Da je iza kulisa na delu grabež i za medijskim prostorom pokazala je javna prozivka Irene Živković, bivše saradnice Dragana Đilasa, na račun urednika Slobodana Georgieva za koga je rekla da je glavni cenzor na N1.

Politička impotencija

Pandorina kutija je otvorena, kao i pitanja ko odlučuje, po kojim kriterijumima i u čije ime. Dok jedni tvrde da je reč o unutrašnjem dogovoru, drugi govore o čistkama i političkom obračunu.

Predsednik Centra za nacionalnu politiku Perko Matović kaže za Kurir da je sasvim očekivano da pokret koji nema nikakvu ideologiju, osim mržnje prema aktuelnom režimu, mora da uđe u unutrašnji sukob.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

- To je tako jer je ta mržnja prerasla i u mržnju prema svojoj sopstvenoj zemlji i narodu, a oni su tu okupljeni samo zbog svog lukrativnog interesa. Onda je očekivano da dođu u sukob između sebe upravo zbog podele plena. Koliko su oni sitni ljudi, pokazuje činjenica da se oni oko podele plena bore i kada plen ne postoji, zato što je njihov politički kapacitet impotentan i takvi kakvi su na vlast nikada neće doći. Sasvim sigurno da može da se očekuje intenziviranje rasula unutar svih vrsta opozicionih pokreta pred izbore, to smo videli svaki put. Veoma je važno da oni nemaju nikakvu ideologiju, da su svi recidivi nekadašnje Demokratske stranke i kao takvi dobro poznati narodu i prepoznati kao oni koji imaju izuzetno i isključivo negativan uticaj na politički život u našoj zemlji - smatra Matović.

Duboko nepoverenje

Politički analitičar Srđan Barac ocenjuje da su poslednji događaji ponovo pokazali duboku krizu unutar opozicionih i protestnih struktura koje sebe predstavljaju kao alternativu vlasti.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Umesto jasne strategije i političkog pravca, javnost gleda međusobne sukobe, optužbe i otvorene raskole. Jasno je da je borba za opoziciono profilisani glas u finišu. Izbacivanje Tomanovića sa studentske liste otvorilo je pitanje ko zaista donosi odluke i po kojim pravilima. Pokreti koji se pozivaju na transparentnost i demokratiju morali bi te principe prvo da primene na sebe. Kada toga nema, nestaje i poverenje. Incident u Mrčajevcima dodatno je pojačao utisak dezorganizacije. Politički pokret koji ne može da kontroliše sopstvene redove teško može da ubedi građane da je sposoban da vodi ozbiljne procese u društvu - napominje Barac.

On kaže da tvrdnje Irene Živković o funkcionisanju opozicionih medija dodatno komplikuju situaciju blokaderima.