Blokaderi su krenuli u kampanju od vrata do vrata u Boru, pred lokalne izbore, ali nisu naišli na dobar prijem meštana.
Ne ide im baš kampanja
BLOKADERI KRENULI U KAMPANJU OD VRATA DO VRATA, LJUDI IH POSLALI KUĆI: Hit snimak iz Bora! "Odakle ste vi gospođo? Sa Bežanijske kose... Važi, hvala lepo"
Jedan Boranin ih je snimio, uz tvrdnju da mu se čini da su bili "malo pijani".
- Evo ga student iz Smedereva. A vi gospođe ste iz? Bežanijske kose. Važi, hvala lepo i prijatno, vratite se vašim kućama - rekao je Boranin blokaderima.
Podsećamo, iako su blokaderi napadali SNS zbog normalnih političkih aktivnosti, kao što su skupljanje potpisa ili kampanja od vrata do vrata, sada su i sami počeli time da se bave.
