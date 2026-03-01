Slušaj vest

Jedan Boranin ih je snimio, uz tvrdnju da mu se čini da su bili "malo pijani".

- Evo ga student iz Smedereva. A vi gospođe ste iz? Bežanijske kose. Važi, hvala lepo i prijatno, vratite se vašim kućama - rekao je Boranin blokaderima.

Podsećamo, iako su blokaderi napadali SNS zbog normalnih političkih aktivnosti, kao što su skupljanje potpisa ili kampanja od vrata do vrata, sada su i sami počeli time da se bave.

