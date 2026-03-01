Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je putem svog Instagram naloga da je on običan čovek koji voli Srbiju najviše.

- Nemojte smetnuti s uma, samo sam običan čovek. Samo sam običan čovek i onda kada to slušate svaki dan sve te svemoguće laži i gadosti i tako dalje, nekada morate da reagujete.

- I opet reagujem blago i trudim se umirujuće i racionalno i kad preteram, a to što preteram je minimalno u odnosu na ono što oni meni izgovore, ja se izvinim. Ali da li jesam, nekad preteram, pa nema nikakve sumnje da jesam.

Kako je zaključio to samo potvrđuje da je običan čovek, a ne mašina stvorena veštačkom inteligencijom.

