Slušaj vest

Ambasador Srbije u Grčkoj Nikola Nedeljković prisustvovao je danas Svetoj arhijerejskoj liturgiji povodom Nedelje pravoslavlja, koju je služio arhiepiskop Atine i cele Grčke Jeronim II.

Besedu je ovom prilikom održao i mitropolit krfski Nektarije, koji je, ističući značaj jedinstva pravoslavlja, između ostalog, u molitvi pomenuo i srpski narod, Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha srpskog Porfirija, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.