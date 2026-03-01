Slušaj vest

Ambasador Srbije u Grčkoj Nikola Nedeljković prisustvovao je danas Svetoj arhijerejskoj liturgiji povodom Nedelje pravoslavlja, koju je služio arhiepiskop Atine i cele Grčke Jeronim II.

Besedu je ovom prilikom održao i mitropolit krfski Nektarije, koji je, ističući značaj jedinstva pravoslavlja, između ostalog, u molitvi pomenuo i srpski narod, Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha srpskog Porfirija, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

Svetoj liturgiji prisustvovali su predsednik Grčke Konstantinos Tasulas, ministarka obrazovanja, verskih pitanja i sporta Sofija Zaharaki, generalni sekretar Interparlamentarne skupštine pravoslavlja Maksimos Harakopulos, ambasadori Kipra, Gruzije i Bosne i Hercegovine, kao i brojne visoke zvanice iz crkvenog i javnog života.

