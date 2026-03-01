Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Loznici, uhapsili su Z. K. (50) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene radnje i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Postoje osnovi sumnje da je Z. K. koji je bio učesnik današnjeg protesta i blokade u Loznici, nakon njegovog završetka, svojim traktorom udario policijske službenike, oglušavajući se o naređenje policijskih službenika da ga zaustavi, i nastavio dalje kretanje.

Dvojica policijskih službenika su zadobila lake telesne povrede.

Nastavljajući kretanje Z.K. je probio zaštitu ogradu, i kretajući se suprotnim smerom, stigao do Graničnog prelaza Trbušnica, gde je i uhapšen.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Tokom blokade GP Trbušnica dvanaest lica oglušilo se o naredbu policije da odblokira granični prelaz. Oni su dovedeni u Policijsku stanicu Loznica i protiv njih će biti podnete krivične prijave, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.