Blokaderi su danas otišli korak dalje u demonstriranju otvorene mržnje prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Na skupu koji organizuju u Nišu, priredili su prizor koji prevazilazi granice političkog protesta i ulazi u zonu opasne i neprimerene simbolike – razapeli su lutku sa likom predsednika države.

Foto: Printscreen

Fotografije sa skupa jasno pokazuju da je lutka sa Vučićevim likom postavljena na krst, uz natpis „novomučenik“. Takav čin nije tek puka provokacija, niti bezazleni performans, već korišćenje simbolike razapinjanja predstavlja brutalnu poruku linča i dehumanizacije, koja ne doprinosi političkom dijalogu, već podstiče atmosferu netrpeljivosti i mržnje.