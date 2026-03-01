- Monstrumi svaki dan pokazuju da je njihova opsesija i jedini cilj kako ubiti Vučića. Za razliku od njih koji građanima nude mržnju, pretnje i lopovluke, kao kad su bili na vlasti do 2012. godine, predsednik Vučić je garant mira, stabilnosti i napretka Srbije u ovim teškim i izazovnim vremenima. Znaju to građani Srbije, i zato svim srcem i svom snagom stoje uz našeg predsednika. Pobediće pristojna Srbija- napisao je Vučević na Instagramu.