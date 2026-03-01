Slušaj vest

- Nema poštene kuće u Srbiji, koja je juče videla kako lete rakete, nije se setila 1999. godine i svega onoga što nam se desilo i rekla: "Ne daj Bože samo rata". Kako ćemo mi da predupredimo to? Tako što ćemo da im pošaljemo poruku: "Nemojte sa Srbijom da se zafrkavate! Zato što se Srbija ozbiljno spremila da svojim naoružanjem odvrati vašu agresiju" - istakla je ona.

Milica Đurđević Stamenkovski je rekla da je za zemlju kao što je Srbija, koja ima gorko iskustvo rata, vrlo važno da danas bude u svemu trezvena, i da uvek i iznova poziva na mir.

- Jer u svakom ratu ginu nedužni - naglasila je ministarka.

