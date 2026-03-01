Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon što su blokaderi na skupu koji organizuju u Nišu, priredili jeziv i sumanut prizor koji prevazilazi granice političkog protesta – razapeli su lutku sa likom predsednika države.

- Čast je i obaveza boriti se za Srbiju, a biti raspet na krst, od najgorih u Srbiji, ponos i podstrek za još snažniju borbu. Ne protiv njih, već za našu Srbiju - poručio je predsednik.

Scena razapete lutke predsednika uz natpis „novomučenik“ prevazilazi granice satire ili političkog performansa. Upotreba motiva raspeća šalje poruku javnog poniženja i dehumanizacije, što ne doprinosi argumentovanoj raspravi, već produbljuje podele i podstiče nasilje.