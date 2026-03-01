Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon što su blokaderi na skupu koji organizuju u Nišu, priredili jeziv i sumanut prizor koji prevazilazi granice političkog protesta – razapeli su lutku sa likom predsednika države.

- Čast je i obaveza boriti se za Srbiju, a biti raspet na krst, od najgorih u Srbiji, ponos i podstrek za još snažniju borbu. Ne protiv njih, već za našu Srbiju - poručio je predsednik.

Scena razapete lutke predsednika uz natpis „novomučenik“ prevazilazi granice satire ili političkog performansa. Upotreba motiva raspeća šalje poruku javnog poniženja i dehumanizacije, što ne doprinosi argumentovanoj raspravi, već produbljuje podele i podstiče nasilje.

Za blokadere Srbiji, koji već duže vreme otvoreno iskazuju animozitet prema predsedniku, ovakav postupak, nažalost, ne predstavlja iznenađenje.

Ne propustitePolitika"MONSTRUMI SVAKI DAN POKAZUJU DA IM JE CILJ KAKO UBITI VUČIĆA" Vučević najoštrije osudio sraman transparent na blokaderskom skupu u Nišu: Vučić je garant mira!
vucevic.jpg
PolitikaBLOKADERSKA BOLEST NEMA GRANICE! Sraman prizor u Nišu: razapeli lutku sa Vučićevim likom na krst (FOTO)
vucic.png
PolitikaOBIČAN ČOVEK KOJI VOLI SRBIJU NAJVIŠE! Vučić poručio: Trudim se da reagujem racionalno, kad preteram izvinim se! Nisam mašina stvorena veštačkom inteligencijom
Aleksandar Vučić
PolitikaU TEHERANU IMAMO SRPSKI BRAČNI PAR SA BEBOM, AMBASADOR SE VRAĆA ZBOG NJIH: Vučić otkrio najnovije informacije, govorio o napadu na Iran!
IMG-20251009-WA0103.jpg