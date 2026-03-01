"SUNOVRAT BLOKADERSKOG DELOVANJA!" Ministarka Pavkov: Razapinjanje lutke na krst s likom predsednika države nije politički stav, već brutalan čin dehumanizacije
Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov oglasila se na Instagramu povodom sramotnog transparentna u Nišu na blokaderskom skupu.
- Sunovrat blokaderskog delovanja! Ovi ljudi, ako se uopšte mogu tako nazvati, još jednom su pokazali da u njihovom delovanju nikakve politike nema. Jedino što ih pokreće jeste mržnja prema predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću. Razapinjanje lutke na krst sa likom predsednika države nije politički stav, već brutalan čin dehumanizacije, pokušaj ponižavanja i javnog linča.
Pored toga, ovo je ujedno i bogohuljenje i vređanje verskih osećanja građana. Krst nije politički rekvizit, već sveti simbol vere i stradanja, i njegova zloupotreba u dnevnopolitičke svrhe predstavlja grubo ponižavanje duhovnih vrednosti velikog broja ljudi- napisala je Pavkov na Instagramu.
Kurir.rs