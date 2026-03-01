Slušaj vest

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac u sprezi sa delom odmetnurog tužilaštva, nakon što su njeni favoriti za nove članove VST Boris Majlat i Jovana Komnenović pretrpeli ozbiljan poraz na tužilačkim izborima za novi sastav Visokog saveta tužilaštva (VST) ne preza čak ni od širenja dezinformacija niti napada na BIA, samo kako bi zadržala fotelju, kaže izvor iz vrha srpskog pravosuđa.

Najveći saveznik u borbi da zadrži fotelju su joj opozicioni mediji, predvodjeni N1 i Nova S, koji su donedavno prenosili teške optužbe blokadera na račun rada vrhovne tužiteljke .Oni su doduše, preko noći, postali branilac njenog lika i dela, i njeni najveĉi saveznici.

U istim tim medijima, tužiteljka koja za 16 godina na čelu tužilaštva javnosti i gradjanima nije odgovorila ni na jedno važno pitanje,

Dolovac je sada odluč̣ila da izadje iz "ilegale". Razlog za to je prema rečima našeg sagovornika samo jedan, jer joj se zbog rezultata na tužilačkim izborima "ljulja" fotelja vrhovnog tužioca.

- Mandat joj ističe krajem 2027. godine i ovakva izborna volja tužilaca onemogućava je u nameri da dobije i četvri mandat i da na čelu tužilaštva bude do 2034. godine. U svom cilju ka još jednom mandatu vrhovna tužiteljka ne preza ni od čega, te u saradnji sa pojednim medijima radi sve da izazove još veće turbulencije i haos u tužilaštvu - tvrdi naš izvor iz pravosuđa.

On ukazuje da umesto da se, u skladu sa zakonom, pitanje prigovora i odlučivanja rešava institucionalno kroz odluke VST na prigovore, pa eventilano i žalbe Ustavnom sudu, Dolovac pokušava da izmesti izborni proces izvan zakonskih procedura "plasiranjem izmišljotina kako je BIA uticala na glasanje tužilaca".

- Ovo je više nego sramno vređanje kolega i struke - jer je zapanjujuća i njena sama pomisao da BIA može da preti ili utiče na javnog tužioca prilikom osvarivanja njegovog neprikosnovenog, zakonskog prava glasa na tužilačkim izborima. Gazeći po integritetu i dostojanstvu svojih kolega tužilaca Dolovac sebi pokušava da obezbedi dalji uticaj i još jedan mandat na vrhu javnotužilačke organizacije - smatra naš sagovornik iz pravosuđa.

Međutim, plasiranjem neistina putem pojedinih medija o uticajima BIA na tužioce ona će, nada se naš izvor, još brže izgubiti poverenje i "onog malog dela struke koji ju je podržavao".

- Pored toga Dolovac paralelno vrši pritisak - koji su prethodnih dana posebno osetili tužioci sa područja kragujevačke apelacije, pretnjama da će im za novog vf šefa Apelacionog javnog tužilaštva u Kragujevcu postaviti ili gubitnika izbora na teritoriji te apelacije - Majlat ili Tanja Vukičević - članica VST kojoj ističe mandat u aprilu - tvrdi naš sagovornik.

Ovakvim ucenama je, kako navodi, od pojedinih tužilaca tražila da ne samo da pišu prigovore na ponovojene izbore već i da sastavljaju i antidtiraju beleške o izmišljenim kontaktima sa službenicima BIA.

- Sve navedeno ima isti cilj, a to montiranje nepostojeće afere koja se u javnost plasira uz pomoć tajkunskih medija koji već dva dana spinuju gomilu neistina - zaključuje.

Da Dolovac, medjutim, za loše rezultate svojih kandidata zapravo krivi dojučerašnju šeficu Miljanu Dončić koja je od petka u penziji, javnost je saznala u petak od same Dolovac kada je na sednici VST izjavila da ju je zvala telefonom, ali je prema rečima sagovornika iz pravosudja, prećutala i pravi razlog pozivanja.

Naš izvor ukazao je da je njihov telefonski razgovor preko spikerfona u kancelariji u Kragujevcu pratilo više ljudi koji su svedočili histeriji Dolovac i pretnjama zbog loših rezultata njenog kandidata Majlata koji je dobio samo 18 glasova, naspram tužioca Nikole Uskokovića koji je dobio 29 glasova.

- Zagorka Dolovac je do sada, kroz svoje činjenje i nečinjenje ozbiljno narušila poverenje javnosti u tužilaštvo i dovela do podela unutar same tužilačke organizacije, a sada spinovina i kako je sama rekla "glasinama", pokušava da ospori i odugovlači izborni postupak - zaključuje naš sagovornik.

Strukovno udruženje Forum pravnika Srbije ukazalo je u subotu da i sama izborna izlasnost od preko 97% daje najveći ikada utvrđeni legitimitet izbornom procesu i predstavlja potvrdu pobede trojice izabranih kandidata - Nikole Uskokovića, Predraga Milovanovića i Borisa Pavlovića.

Takav odziv, prema navodima Foruma, predstavlja snažan pokazatelj zrelosti sistema i jasno iskazane volje javnih tužilaca da žele da ih predstavljaju ljudi od integriteta i struke.

Forum je dalje naveo da se nasuprot tome, Vrhovni javni tužilac "ne miri sa porazom njenih favorizovanih kandidata" na izborima, zbog čega je, kako je naveo Forum, javnost na jučerašnjoj sednici VST svedočila performansu u kojem ona govori o "glasinama o umešanosti BIA u izborni proces", te preti i krivičnim prijavama.