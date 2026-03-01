Politika
KADA JE POVERENJE MEĐU DRŽAVAMA POLJULJANO, NAŠ ZADATAK JE DA OSTANEMO DOSLEDNI POLITICI MIRA Vučić sumirao nedelju za nama: Ostajemo pouzdan partner svima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju na izmaku.
- U vremenu kada se sukobi šire, kada se diplomatski procesi prekidaju i kada je poverenje među državama poljuljano, naš zadatak je da ostanemo dosledni politici mira, poštovanja međunarodnog prava i zaštite sopstvenih nacionalnih interesa.
- Dok insistiramo na dijalogu kao jedinom održivom putu, istovremeno moramo da radimo na dugoročnom planiranju i razvoju koji će našoj deci obezbediti stabilnu i sigurnu budućnost.
Kako je istakao naš put nije lak, ali je jasan.
- Naš put je put mira, stabilnosti, razvoja i odgovornosti. Srbija ostaje pouzdan partner svima, ali iznad svega odgovorna prema sopstvenim građanima.
