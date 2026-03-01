"POZIV NA UBISTVO" Pavlović: Monstruozan i bezuman čin nošenja lutke predsednika Vučića razapete na krstu
Gradonačelnik Niša i poverenik Gradskog odbora SNS Niš Dragoslav Pavlović osudio je monstruozan čin blokadera koji su na njihovom propalom skupu u Nišu nosili lutku predsednika Aleksandra Vučića razapetu na krstu. On je taj blasfemični i bezuman čin okarakterisao kao novi u nizu poziva na ubistvo predsednika Aleksandra Vučića i ruganje sa osećanjima hrišćanskih vernika u Srbiji.
- Jasna je poruka koju su blokaderi na ovaj način hteli da pošalju. Osim poziva na ubistvo Aleksandra Vučića i ruganja svemu što predstavljaju verska i nacionalna osećanja našeg naroda, oni nemaju šta drugo da ponude građanima - rekao je Pavlović.
- S obzirom da se nalazimo danima vaskršnjeg posta, bezumni čin ljudi zaslepljenih mržnjom jedino mogu da opišem rečenicom iz Biblije – Oprosti im Bože, ne znaju šta čine, zaključio je gradonačelnik Niša.