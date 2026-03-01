Slušaj vest

Gradonačelnik Niša i poverenik Gradskog odbora SNS Niš Dragoslav Pavlović osudio je monstruozan čin blokadera koji su na njihovom propalom skupu u Nišu nosili lutku predsednika Aleksandra Vučića razapetu na krstu. On je taj blasfemični i bezuman čin okarakterisao kao novi u nizu poziva na ubistvo predsednika Aleksandra Vučića i ruganje sa osećanjima hrišćanskih vernika u Srbiji.

WhatsApp Image 2026-03-01 at 20.00.32.jpeg
Foto: Kurir

- Jasna je poruka koju su blokaderi na ovaj način hteli da pošalju. Osim poziva na ubistvo Aleksandra Vučića i ruganja svemu što predstavljaju verska i nacionalna osećanja našeg naroda, oni nemaju šta drugo da ponude građanima - rekao je Pavlović.

- S obzirom da se nalazimo danima vaskršnjeg posta, bezumni čin ljudi zaslepljenih mržnjom jedino mogu da opišem rečenicom iz Biblije – Oprosti im Bože, ne znaju šta čine, zaključio je gradonačelnik Niša.

Sara Pavlov (12).JPG
vucevic.jpg
Screenshot 2026-02-28 121519.png