Slušaj vest

Gradonačelnik Niša i poverenik Gradskog odbora SNS Niš Dragoslav Pavlović osudio je monstruozan čin blokadera koji su na njihovom propalom skupu u Nišu nosili lutku predsednika Aleksandra Vučića razapetu na krstu. On je taj blasfemični i bezuman čin okarakterisao kao novi u nizu poziva na ubistvo predsednika Aleksandra Vučića i ruganje sa osećanjima hrišćanskih vernika u Srbiji.

Foto: Kurir

- Jasna je poruka koju su blokaderi na ovaj način hteli da pošalju. Osim poziva na ubistvo Aleksandra Vučića i ruganja svemu što predstavljaju verska i nacionalna osećanja našeg naroda, oni nemaju šta drugo da ponude građanima - rekao je Pavlović.