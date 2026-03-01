Slušaj vest

Tim lekara Kliničkog centra Srbije oglasio se sa najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.

- Na osnovu najnovijih analiza i parametara koji su se pratili, možemo da kažemo da danas, više nego ranijih dana, imamo razloga za optimizam, iako je stanje pacijenta i dalje ozbiljno. Nastavljamo sa preduzimanjem mera intezivnog lečenja - navodi se u saopštenju.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić primljen je u Klinički centar Srbije u sredu zbog zdravstvenih problema. Hospitalizovan je u UKCS, na Klinici za pulmologiju.

Po prijemu Dačić je intubiran i stavljen na respirator. Dačić ima obostranuupalu pluća.

