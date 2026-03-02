Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević najoštrije je osudio sramotan transparent na blokaderskom skupu u Nišu gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prikazan kao razapet na krst.

"Kada čovek pomisli da ne može biti gore, blokaderski pokreti i oni koji žele sve najgore svojoj zemlji dokažu da ipak može. Najoštrije osuđujem sramne slike iz Niša kada su blokaderi razapeli lutku sa likom predsednika Srbije na krstu. Kome može pasti na pamet da uradi tako nešto, da se tome veseli i raduje? Njima smeta sve što je srpsko: od srpske zastave, Matice srpske, patrijarha, pa sve do uspeha koji postižemo na međunarodnoj sceni. U veoma turbulentnim vremenima, kada ne znamo kako će izgledati sutra, blokaderi pokušavaju opet da unesu nemir među građane. Nama ne treba još jedna podela, još jedno skrnavljenje istorije i tradicije, završili smo sa tim - nama je potrebna stabilnost i mir danas i to više nego ikada ranije” – izjavio je ministar Milićević.

Kurir.rs

