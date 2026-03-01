Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut reagovao je na to što su učesnici protesta u Nišu nosili lutku sa likom predsednika, koja je "razapeta" na krst ističući da to predstavlja otvorenu dehumanizaciju i poruku mržnje koja može da podstakne nasilje.

"Povodom najnovijih pretnji predsedniku Vučiću, najoštrije osuđujem jezive i sramne prizore koji nemaju nikakve veze sa političkim protestom. Razapinjanje lutke sa likom predsednika prevazilazi granice svake satire i predstavlja otvorenu dehumanizaciju poruku mržnje koja može da podstakne nasilje", naveo je Macut u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Istakao je da Srbija nije i neće biti društvo u kojem se normalizuje linč, javno ponižavanje i targetiranje ljudi zbog političkih stavova.

"Svako ima pravo da kritikuje vlast, ali niko nema pravo da ugrožava bezbednost, dostojanstvo i osnovna ljudska prava", naveo je Macut.

Dodao je da daje punu i nedvosmislenu podršku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.

"Pozivam sve političke aktere i organizatore protesta da preuzmu odgovornost za poruke koje šalju javnosti. Potrebni su nam smirenost, poštovanje i dijalog, jer se Srbija ne gradi mržnjom, već odgovornošću i zajedništvom", zaključio je Macut.