- Šeik Bin Zajed je veoma blizak prijatelj, oslovljavamo se sa dragi prijatelju i brate, dobro se razumemo, i pomagali su nam uvek kada je bilo najteže. Od migrantske krize, preko poplava do korone. Ne zaboravite da su donirali i značajni deo važne savremene vojne tehnike, o čemu ne govorimo često previše. Napadnuti su ni krivi ni dužni, ne razumem, sada vidim da je tamo francuska baza pogođena, nedaleko od muzeja u kom sam bio, baš mi je žao zbog toga, to je predivan kraj Abu Dabija. Razgovarali smo o vojnim stvarima, govorio je o tome šta očekuje. Sinoć smo pričali o rezultatima njihove odbrane. On mi je rekao da pošaljemo specijaliste tamo kada se sve završi, da naši ljudi sagledaju kako to izgleda kada ste gađani balističkim raketama. Da vidite kako to možete da srušite, ne zaboravite, mi smo gađani iz vazduha i sa zemlje krstarećim i balističkim raketama, i nismo imali čime to da oborimo. Sada je to drastično drugačije - kazao je Vučić.